Storica svolta in Europa: il lupo declassato da "rigorosamente protetto". Esultano gli allevatori, ora l'Italia deve adeguarsi.

Grosseto: L’8 Maggio 2025 il Parlamento Europeo di Strasburgo ha approvato in via definitiva la riduzione del livello di protezione del lupo da rigorosamente protetto a semplicemente protetto. Un grande risultato commenta la presidente del Comitato Pastori d’Italia, Mirella Pastorelli, sostenendo che gli allevatori hanno sempre lottato per la eradicazione del lupo dai territori vocati alla pastorizia, contestando le utopie portate avanti dai luminari e dagli scienziati del lupo, i quali attraverso progetti finanziati dalla comunità europea sostengono la convivenza tra lupo e pecore, dicerie che portano solo alla distruzione degli allevamenti, come testimoniano i dati: oltre 100 allevamenti chiusi in Maremma, un dato che incide negativamente sul caseificio di Manciano che in giro di pochi anni ha perso 2.500.000 litri di latte, dato molto preoccupante.

Nel resto della regione Toscana le cose non vanno tanto meglio infatti gli allevamenti certificati latte dop sono passati da 835.600 a 33.000 con una perdita di 2.500.000litri di latte. Una situazione sfuggita di mano alla politica e a coloro che devono tutelare gli interessi dei propri associati.

Oggi c’è tanta enfasi tutti si sentono vittoriosi, anche se spesso si sono dimostrati sorti dinanzi al grido d’aiuto degli allevatori, comunque la strada ancora è in salita, perché fin quando l’Italia non farà suo tale strumento e non modificherà la legge 157 e il D.P.R 357 dove il lupo è ancora rigorosamente protetto la situazione resterà invariata .

Il comitato chiede al Ministro Fratin di non perdere ulteriore tempo perché oltre alle predazioni che non vengono ormai neppure più menzionate si aggiunge un ulteriore problema, il lupo si sta dimostrando sempre più confidente nei confronti dell’uomo. Dinanzi a tali preoccupazioni sono necessari immediati interventi, essendo il lupo non più particolarmente protetto dalla C.E.

Pertanto la presidente chiede che vengano rimossi i predatori ogni volta che attaccano le greggi e siano organizzati piano di gestione con particolare attenzione alle zone vocate alla pastorizia in modo da salvare le poche aziende rimaste. Una richiesta importante da portare avanti in modo unico e coeso se veramente sta a cuore la sorte degli allevatori.