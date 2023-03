Stop al cibo sintetico. Fabrizio Rossi (FDI): "Bene approvazione Disegno di Legge"

Il Deputato, componente della commissione Ambiente e coordinatore regionale FDI-Toscana: “Una grande vittoria per l'intero comparto agroalimentare italiano. Così tuteliamo sia la salute che le nostre eccellenze agroalimentari”



Grosseto: “E’ stato appena approvato nel Consiglio dei ministri, il Disegno di legge che vieta nel nostro Paese la produzione e l’immissione sul mercato di alimenti sintetici”, afferma il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia-Toscana, On.le Fabrizio Rossi.

“Per il nostro Paese, - prosegue Rossi - il provvedimento appena approvato dal governo Meloni, rappresenta una grande vittoria, non solo per tutto il comparto agroalimentare italiano, toscano e maremmano, ma anche una attenzione particolare alla tutela della salute”.

“Infatti, - spiega il coordinatore regionale di FDI-Toscana, Fabrizio Rossi – come da numerosi studi condotti e pubblicati da esperti del settore, non vi è certezza che i processi di produzione del così detto cibo sintetico non siano nocivi per la salute umana. Pertanto, la tutela della salute umana diventa primaria a prescindere da tutto. Inoltre, c’è da aggiungere che la sostenibilità dei prodotti così detti “artificiali”, non trova evidenze scientifiche credibili che dimostrino potenziali vantaggi anche per l’ambiente”.

“Grande e imponente è stato il lavoro dei Ministri dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e quello della Salute Orazio Schillaci, che con questa norma hanno messo uno stop alla produzione e vendita di alimenti sintetici e al tempo stesso hanno tutelato il diritto alla salute degli italiani. Il governo Meloni, ancora una volta, ha dimostrato attenzione alla tutela della salute e del Made in Italy, mantenendo gli impegni presi con gli italiani”, conclude il deputato Fabrizio Rossi, componente Commissione Ambiente e coordinatore regionale FDI-Toscana.