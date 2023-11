"Stonebreakers": proiezione al Cinema Stella

Grosseto: Appuntamento con il Clorofilla film festival al Cinema Stella. Oltre alla normale programmazione, la sala di via Mameli, propone per giovedì 2 novembre alle ore 19 il documentario “Stonebreakers” di Valerio Ciriaci. La proiezione è gratuita e in sala ci saranno il regista e il produttore Isaac J. Liptzin introdotti dal giornalista Norberto Vezzoli.







Siamo negli Stati Uniti nel 2020. Nel mezzo della rivolta Black Lives Matter e dell’elezione presidenziale, scoppia la battaglia sui monumenti storici. Un conflitto culturale che travolge statue di Colombo, confederati e padri fondatori, e mette in discussione il racconto mitico americano. Esplorando un panorama memoriale in trasformazione, “Stonebreakers” interroga il rapporto tra storia e lotta politica in un’America che, mai come oggi, è chiamata fare i conti con il proprio passato.

‘Stonebreakers‘, è stato presentato in anteprima mondiale alla 63a edizione del Festival dei Popoli di Firenze, dove ha vinto tre premi – Menzione Speciale, Premio MyMovies da parte del Pubblico per il Concorso Italiano e Premio distribuzione in sala ‘Imperdibili’.

“Nel maggio 2020, quando l’onda delle proteste Black Lives Matter si è riversata per le strade delle maggiori città americane – racconta il regista - ero a New York e avevo da poco messo in pausa la produzione di un documentario sul mito di Cristoforo Colombo e sulle controversie legate alla celebrazione del Columbus Day. Con l’arrivo della pandemia il tema sembrava finito in secondo piano, ma ho dovuto ricredermi subito, quando la prima statua di Colombo è stata abbattuta nel mezzo delle proteste per l’uccisione di George Floyd. Nei mesi a seguire, le azioni dei manifestanti hanno colpito anche altri monumenti, collegando simbolicamente Colombo, confederati, padri fondatori e altri protagonisti del racconto storico nazionale.”

“Ho deciso in quel momento – continua Ciriaci - di allargare lo sguardo del film, di non fermarmi a Colombo e di affrontare il nodo della memoria americana nella sua totalità. Così, a cominciare dall’estate, ho attraversato gli Stati Uniti documentando proteste e rimozioni di statue e raccogliendo le testimonianze di storici, artisti e attivisti in luoghi di memoria trasformatisi in luoghi di conflitto. Mentre nel dibattito pubblico cresceva l’indignazione e la paura per una imminente “cancellazione della storia”, mi rendevo conto che era vero il contrario: stavamo assistendo a un’irruzione del passato nel presente, a un’opportunità senza precedenti di vagliare i miti nazionali e di confrontarsi con le pagine più oscure della storia americana.”

Clorofilla è un progetto di Legambiente realizzato con il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura, con il contributo di BPER Banca, di Fondazione CR Firenze, Otto per Mille Chiesa Valdese.

INGRESSO GRATUITO - PROIEZIONE ORE 19 (Il film in programmazione “Anatomia di una caduta” in via eccezionale giovedì 2 novembre viene proiettato alle ore 16).