Stitichezza e salute intestinale: quando preoccuparsi?

Tra la popolazione uno dei disturbi più comuni è la stitichezza, ovvero la difficoltà o ridotta frequenza nell'evacuazione delle feci. Nonostante spesso sia una condizione temporanea e legata a fattori come dieta, idratazione o stress, in alcuni casi può essere un campanello d'allarme per problemi di salute più seri. Per questo motivo capire quando la stitichezza richiede attenzione medica è fondamentale per la nostra salute intestinale.

Come riconoscere il problema

Prima di tutto è necessario definire quando ci troviamo davanti alla stitichezza. In linea generale si parla di questo disturbo quando le evacuazioni avvengono meno di tre volte a settimana, le feci sono dure e difficili da espellere, o si avverte una sensazione di evacuazione incompleta. Ad accompagnare questi sintomi c’è poi spesso gonfiore addominale, crampi e disagio generale. La frequenza delle evacuazioni, la consistenza delle feci e la sensazione di completezza sono indicatori chiave della regolarità intestinale.

Quando la stitichezza è occasionale ci sono delle semplici modifiche allo stile di vita che ci possono aiutare. Una delle cose che aiuta di più è aumentare l'apporto di fibre nella dieta (frutta, verdura, cereali integrali). Oltre ciò è importantissima l'idratazione: bere abbondante acqua aiuta il nostro organismo. Infine, per aiutare il nostro intestino a regolarizzarsi è importante anche fare attività fisica regolarmente. Nel caso i rimedi allo stile di vita non ci siano d’aiuto però possiamo anche fare affidamento su farmaci da banco, come Dulco, e chiedere consiglio al farmacista.

Segnali d'allarme: quando la stitichezza deve preoccupare

Attenzione però, se la stitichezza persiste per più di qualche settimana, o se si presentano sintomi aggiuntivi come il colore delle feci alterato, è il momento di consultare un medico. Ci sono alcuni segnali che non vanno sottovalutati:

Cambiamenti improvvisi e persistenti nelle abitudini intestinali: se la stitichezza si manifesta all'improvviso e non regredisce con i rimedi comuni, o se si alterna a episodi di diarrea.

Dolore addominale intenso e persistente: soprattutto se localizzato e non alleviato dall'evacuazione.

Perdita di peso inspiegabile: la stitichezza accompagnata da un dimagrimento non intenzionale può essere un sintomo di alcune patologie.

la stitichezza accompagnata da un dimagrimento non intenzionale può essere un sintomo di alcune patologie. Presenza di sangue nelle feci o colore delle feci alterato: il sangue fresco può indicare emorroidi o ragadi. Feci molto scure o nere potrebbero indicare la presenza di sangue digerito, mentre feci chiare o argillose possono suggerire problemi al fegato o alle vie biliari.

Sintomi di ostruzione intestinale: quando tra i sintomi figurano vomito, assenza di emissione di gas o feci e forte gonfiore addominale bisogna prestare molta attenzione, perché potrebbero essere emergenze mediche.

Familiarità con malattie intestinali gravi: se ci sono casi in famiglia di malattie infiammatorie croniche intestinali o tumori del colon-retto.

In presenza di uno o più di questi sintomi, è fondamentale rivolgersi al proprio medico di base. Solo un professionista può effettuare una diagnosi accurata e indicare il percorso terapeutico più adeguato. Starà a lui prescrivere, se necessario, esami diagnostici specifici per arrivare alla giusta diagnosi. La stitichezza, anche se spesso benigna, non va mai sottovalutata, per questo è sempre bene prestare attenzione ai segnali del nostro corpo.