Stitichezza: come combattere le difficoltà

La stitichezza è un problema comune che, se non trattato, può causare disagi fisici, problemi di salute e conseguenze negative a livello di umore. Fortunatamente esistono molti modi per combattere la stitichezza, tra cui i cambiamenti nella dieta, l'esercizio fisico e l'uso dei farmaci nei casi più complessi da trattare. In questo articolo, quindi, scopriremo cos'è la stitichezza, quali sono le cause che comportano le difficoltà di evacuazione e i rimedi utili per contrastare questa condizione.



Quali sono i migliori rimedi contro la stitichezza?

Quando si ha la stitichezza, ogni minuto che passa diventa una vera lotta contro il proprio intestino. Dal tentativo di espellere le feci al semplice svolgimento della giornata, questa condizione può rendere la vita piuttosto scomoda e fastidiosa, oltre che fonte di imbarazzo. Di contro, ci sono alcune strategie per aiutare a rimettere in moto l'intestino. Si fa ad esempio riferimento ai fermenti lattici che, come viene spiegato nei blog di settore, aiutano a rendere le feci più morbide, così da facilitare la loro espulsione.

Un altro rimedio particolare contro la stitichezza, che sta guadagnando molta popolarità, è l'olio d'oliva. Questo prodotto ha effetti lassativi grazie all'elevato contenuto di acido oleico, una sostanza che stimola la motilità intestinale, e inoltre funziona come una sorta di lubrificante, permettendo al tratto intestinale di favorire l'evacuazione delle feci. Inoltre, l'olio d'oliva può essere utilizzato anche come misura preventiva.

Infine, vale la pena ricordare che esistono anche alcune piante naturali con proprietà lassative, come la senna e il rabarbaro. Queste possono essere assunte in forma di infuso o decotto, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione, e consultando sempre un medico, perché possono avere effetti collaterali. Infine, si chiude con una soluzione a dir poco tradizionale, ovvero l'assunzione di fibre: queste ultime, infatti, contribuiscono a loro volta a facilitare l'espulsione. Per riuscirci, basta arricchire la dieta con frutta e verdure, oppure ricorrere agli integratori.

Esistono molti modi per combattere la stitichezza, alcuni più efficaci di altri. Tuttavia, è importante provare diverse soluzioni per trovare quella più adatta alle nostre esigenze. Inoltre, se la stitichezza persiste, è sempre meglio consultare un medico, perché le cause potrebbero dipendere da altri fattori più seri, come un'occlusione intestinale.





Quali sono le cause più comuni della stitichezza?

Sebbene la stitichezza possa essere provocata da una serie di fattori diversi, le cause più comuni contemplano la mancanza di fibre nella dieta, la scarsa assunzione di acqua e la sedentarietà. Altre potenziali cause di stitichezza sono l'assunzione di farmaci, lo stress e la sindrome dell'intestino irritabile. Come detto poco sopra, nella maggior parte dei casi basta regolare la propria dieta adottando un'alimentazione equilibrata, ricca di frutta e di verdure, e priva di cibi come latticini, carne e fritture.

Anche l'idratazione è molto importante, visto che un'assunzione regolare di liquidi contribuisce ad ammorbidire le feci, così da favorirne il transito lungo il tratto intestinale. Infine, è il caso di sottolineare quanto sia importante lo sport e l'attività fisica in generale, che aiuta a mantenere in movimento l'intestino (basta una semplice passeggiata quotidiana).