Stiacciole, il plauso dell'ANPI per il ritorno ad una piena fruibilità del memoriale

Redazione In continuità con gli impegni assunti, è finalmente arrivato il giorno del ricollocamento dei cassonetti che il gestore del servizio dei rifiuti aveva posizionato davanti allo spazio verde della frazione di Grosseto.

Grosseto: "Alla vigilia del settantanovesimo anniversario della fondazione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, fondata a Roma il 6 giugno del 1944 durante la fase più dura della Guerra di Liberazione dall'oppressione nazifascista, giunge dunque l'auspicata soluzione rispetto ad una situazione spiacevole che, per diversi mesi, non aveva consentito di apprezzare al meglio i frutti dell'impegno, genuino e spontaneo, del signor Marcello Soldati. La nuova dislocazione lungo la via intitolata a Silvano Guidoni, una delle undici vittime dell'eccidio che il 22 marzo 1944 macchiò di sangue innocente la terra di Maiano Lavacchio, desta pertanto l'apprezzamento del Comitato Provinciale "Norma Parenti" e delle due articolazioni cittadine dell'ANPI, ovvero della Sezione "Carla Nespolo e della Sezione "Elvio Palazzoli". L'orrore di quella tragedia ed il ricordo dei giovani Martiri d'Istia rappresenta, da sempre, un episodio che ha segnato indelebilmente le coscienze delle cittadine e dei cittadini. Preservarne la memoria, come realizzato spontaneamente da un residente attraverso la cura di un roseto, rappresenta per la nostra comunità e per tutti noi un prezioso gesto civico dal forte valore morale", termina il Comitato Provinciale "Norma Parenti" Seguici





