Stephanie Daddi ha portato a termine la Race Around Rwanda 2024

Scarlino: La gara è terminata. Stephanie Daddi è arrivata circa a metà classifica, mentre il fratello ha chiuso decimo.



«Siamo tutti Orgogliosi - dicono dalla Scarlino Outdoor ASD - di te in primis come persona, per la sensibilità che hai mostrato in questo viaggio verso i paesaggi e verso tutte quelle persone che hai incontrato sulla la tua strada e poi come nostra atleta per la tenacia che hai messo nel portare a termine questa manifestazione. Adesso vi aspettiamo in Italia perché i festeggiamenti sono d’obbligo».