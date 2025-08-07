Stelle cadenti tra scienza e mito: doppio appuntamento con l’Osservatorio di Roselle

Il 9 agosto a Manciano con l’astrofisico Gianluca Masi, il 10 agosto visita notturna al Parco Archeologico e conferenza sulle meteore a Roselle

Grosseto: Prima della chiusura estiva per il periodo di Ferragosto, l’Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle parteciperà a due appuntamenti speciali, all’insegna della divulgazione scientifica e della bellezza del cielo estivo.

Venerdì 9 agosto, a partire dalle ore 19:00, l’Osservatorio sarà protagonista a Manciano per la serata “La Notte delle Stelle Cadenti”, promossa dal Comune di Manciano in collaborazione con il Centro Agri-Astronomico di Montauto, la Cooperativa Le Orme e con la partecipazione straordinaria dell’astrofisico Gianluca Masi, direttore del Planetario e Museo Astronomico di Roma. La serata, nel suggestivo centro storico, unirà scienza, osservazione diretta e racconto del cielo, per un’esperienza unica dedicata a tutti, grandi e piccoli.

Sabato 10 agosto, invece, si torna “a casa”, con l’evento “Archeologia sotto le stelle”, organizzato presso il Parco Archeologico di Roselle in collaborazione con i Musei Archeologici della Maremma (Ministero della Cultura) e l’Osservatorio di Roselle. Dalle ore 21:00 sarà possibile partecipare a una visita guidata notturna tra le antiche rovine, seguita, alle ore 22:00, dalla conferenza divulgativa di Nazario Montuori, dal titolo “La storia delle stelle cadenti: dal mito alla scienza moderna”.

L’evento ha ottenuto importanti patrocini scientifici, tra cui quelli dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), della Società Astronomica Italiana, della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia e della Società Meteorologica Italiana, a conferma del valore culturale e scientifico dell’iniziativa.

L'ingresso agli eventi è libero, salvo disponibilità. Si consiglia di arrivare in anticipo e portare una coperta o un telo per godere appieno dell’osservazione del cielo.

Due occasioni imperdibili per riscoprire la magia del cielo estivo, approfondire le proprie conoscenze scientifiche e vivere la notte di San Lorenzo con occhi rivolti alle stelle.