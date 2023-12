Stella cult: Mercoledi’ 27 dicembre protagonista e’ John Carpenter introdotto da Federico Frusciante

Grosseto: Ancora un appuntamento con Stella Cult. Mercoledì 27 dicembre a partire dalle 18, il cinema Stella ospita l’omaggio a John Carpenter con un superospite, Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico che attraverso i suoi canali racconta film e registi.



Federico Frusciante introdurrà – alle 18 e alle 21 - i due film della maratona Carpenter: alle 18.30 è previsto “1997 Fuga da New York” e alle 21.30 “La cosa”. Per chi volesse, in mezzo, intorno alle 20.15, c’è anche un aperitivo (su prenotazione al numero 33912010179 oppure alla mail cinemastellagrosseto1@gmail.com).

Carpenter è autore a tutto tondo che, oltre alla messa in scena, delle sue opere ha curato di solito anche la produzione, la sceneggiatura, il montaggio e soprattutto la colonna sonora. Un regista che ha prediletto i film di genere (horror e fantascienza su tutti), spesso rivisitandoli, scavalcandoli o fondendoli con efficaci varianti combinatorie, imprimendo loro uno stile riconoscibile che ha fatto scuola. Sfuggendo di fatto a ogni sterile omologazione e per questo in perenne contrasto con gli Studios, John Carpenter attraverso i suoi film si è imposto come Maestro nel raccontare i lati oscuri dell’uomo e delle metropoli, del presente come del futuro, e nel rappresentare con eclettica padronanza del mezzo cinematografico l’abisso apocalittico in cui precipitiamo quotidianamente senza più saper distinguere la realtà dalla finzione.

In “1997 Fuga da New York”, Manhattan, è un’enorme prigione. Qui, viene dirottato l’aereo del presidente degli Stati Uniti che viene catturato dalla banda del Duca e tenuto in ostaggio. Sarà compito di Jena Plissken liberarlo in 24 ore e recuperare una valigetta che contiene documenti segreti.

“La cosa” invece è il film delle 21.30. Siamo in una base scientifica in Antartide. Qui lavora un gruppo di studiosi e ricercatori che devono lottare contro una malvagia forma di vita in grado di assumere le sembianze di qualunque forma vivente.

Orari: ore 18 introduzione di Federico Frusciante a “1997 Fuga da New York” e alle 18.30 proiezione – ore 20.15 aperitivo su prenotazione – ore 21.00 introduzione di Federico Frusciante a “La cosa” e alle 21.30 proiezione