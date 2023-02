Stefano Bonaccini e Valentina Mercanti a Grosseto

Mercoledì 22 febbraio, alle ore 12.15, presso il bar Vermuttino, in piazza Dante Alighieri.



Grosseto: Domani, mercoledì 22 febbraio, Stefano Bonaccini insieme a Valentina Mercanti, candidati rispettivamente alla segreteria nazionale e regionale del Partito Democratico, saranno a Grosseto alle ore 12.15, presso il bar Vermuttino in Piazza Dante Alighieri, per un incontro con la popolazione per presentare le loro idee e le proposte per il PD e per il Paese, in vista delle primarie del 26 febbraio in cui potranno votare iscritti e non iscritti al Partito Democratico.

L'incontro sarà preceduto alle ore 12 da una conferenza stampa, anch'essa aperta alla cittadinanza, presso la sala Pegaso del Palazzo della Provincia in Piazza Dante Alighieri.

Sarà un’occasione di dialogo e di confronto con i giornalisti e con le persone che vorranno intervenire. Stefano Bonaccini sarà il protagonista di questa iniziativa insieme a Valentina Mercanti, candidata alla segreteria regionale PD della Toscana. Con loro prenderà la parola Alberto Bertinelli, referente del coordinamento provinciale dei Comitati a sostegno di Stefano Bonaccini per la Provincia di Grosseto.