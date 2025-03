Stefano Barigazzi Trio per Qb unplugged

Grosseto: Un altro appuntamento per QB Unplugged, l’offerta musicale del bar QB che scalda i motori per la ripartenza prevista entro il mese di marzo. Nell’attesa della data ufficiale, oggi, domenica 9 marzo, dalle 18.30, il bar QB in piazza Pacciardi a Grosseto propone ottima musica con Stefano Barigazzi Trio. Il cantante e chitarrista emiliano miscela radici blues con la musica africana, funk, soul e afrobeat. In trio acustico, un modo per perdersi nel loro desert rock unplugged. Un’offerta musicale di qualità in un bene comune per la città e il centro storico di Grosseto. Ad accompagnare il concerto, tante delizie da stuzzicare tra vini, birre artigianali e cocktail con i ragazzi che a breve gestiranno il bar.

Il concerto rientra nel progetto “Pride vs prejudice” promosso da Arci Comitato Provinciale Grosseto e finanziato dalla Fondazione CR Firenze.