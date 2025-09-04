Stefano Adami con “Viva voce” inaugura il Salotto di Calvino

Domenica 7 settembre, alle 18:45, nel giardino della Biblioteca comunale Italo Calvino di Castiglione della Pescaia, si apre la nona edizione del "Salotto di Calvino".

Castiglione della Pescaia: Il primo incontro è con Stefano Adami, filosofo, scrittore, traduttore e saggista, profondo conoscitore di letteratura, che nel libro autobiografico "Viva voce" racconta la sua storia. Nel 2019 viene colpito da un ictus devastante che gli paralizza la parte sinistra e lo costringe sulla sedia a rotelle; oggi, seppur con il bastone, cammina, ed è riuscito a riprendere gran parte delle sue attività compresa la scrittura. A dialogare con l'autore ci sarà Fulvia Perillo, laureata in medicina, che sin dalle elementari ha coltivato la passione per la letteratura e la scrittura, pubblicando romanzi e raccolte di poesie e di racconti.



