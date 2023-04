Stefania Ulivieri, candidata Sindaco di Gavorrano. Iniziano appuntamenti nei paesi

Gavorrano: «La nostra è una comunità vivace e intelligente. Noi - dice la candidata Sindaco Stefania Ulivieri - vogliamo condividere con i nostri concittadini un modello di amministrazione partecipata. Non vi può essere comunità e buon governo senza partecipazione, soprattutto in un Comune esteso come quello di Gavorrano, con un numero di frazioni importante, ognuna di grande valore. Nascerà un Assessorato alla Partecipazione Civica a cui farà riferimento una nuova Commissione Consiliare formata da cittadini che insieme ai consiglieri eletti rappresenteranno ulteriormente ogni frazione»



Ecco INCONTRA STEFANIA!

I primi appuntamenti nei paesi: