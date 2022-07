Stasera torna dilettando a Massa Marittima

Grazie all’Avis della città del Balestro allegria e divertimento in piazza Garibaldi, con un pensiero alla solidarietà



Massa Marittima: Accoglie “Dilettando con Avis”. La popolare trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, approda stasera domenica 31 luglio alle ore 21 nella città del Balestro con la sua carica di simpatia e di divertimento. Sul sagrato della cattedrale, concesso in forma straordinaria dalla parrocchia, saliranno ginnasti, ballerini, poeti e cantanti, condotti da Carlo Sestini con la partecipazione di Paco Perillo, Davide Denci, Francesca Magdalena Giorgi e Ilenia Garofalo.

“Dilettando è un appuntamento imperdibile - è il commento del presidente di Avis Massa Marittima, Roberto Cecchini - che come associazione organizziamo da anni. Un momento in cui possiamo parlare di donazione del sangue e del plasma e contemporaneamente intercettare nuovi donatori, aiutati dal contesto ludico e artistico e alla presenza in piazza del nostro gazebo. Ringrazio l’amministrazione comunale per il patrocinio nella persona dell’assessore alla Cultura, Irene Marconi, la società dei Terzieri per la preziosa collaborazione, ma un grazie particolare lo rivolgo alla Curia, con il vescovo, monsignor Carlo Ciattini e con il parroco don Filippo, per aver concesso l’utilizzo del sagrato della cattedrale, mostrando una grande sensibilità e attenzione nei confronti della nostra associazione. Questo ci fa comprendere ancora una volta come Avis Massa Marittima, sia perfettamente integrata nel suo tessuto sociale e ne sia un elemento di valore assoluto.

Un grande in bocca al lupo a tutti gli artisti che si cimenteranno con questo palcoscenico unico, che sono convinto saprà regalare a loro e al pubblico una serata indimenticabile.” C’è molta attesa per l’esibizione dell’ospite Lapo Marliani, il leader de “I Matti delle Giuncaie” la band regina dell’hard folk maremmano, che presenterà in anteprima il suo ultimo lavoro canoro. La puntata di Massa Marittima sarà trasmessa su Toscana Tv (canale 11) lunedì 15 agosto alle 23 e sabato 20 alle ore 14,20 e su Siena Tv (canale 91) sempre sabato 20 alle 21 e domenica 21 alle 13.