Cultura

Stasera lo spettacolo pirotecnico dei Fuochi a Mare a Punta Ala

Castiglione della Pescaia: Si svolgerà stasera lo spettacolo pirotecnico dei Fuochi a Mare a Punta Ala.

A causa del forte vento e della mareggiata, lo spettacolo dei fuochi a mare previsto originariamente per sabato 30 agosto a Punta Ala è stato rinviato a questa sera, domenica 31 agosto.

Appuntamento alle 23:00, al termine del concerto di Musica di Mare con Karima, Stefano Cocco Cantini al sax e Pietro Frassi al pianoforte, per salutare il mese di agosto con una serata speciale.