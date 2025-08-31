Vendemmia 2025: calo produttivo ma qualità confermata per il Chianti
Stasera lo spettacolo pirotecnico dei Fuochi a Mare a Punta Ala
Castiglione della Pescaia: Si svolgerà stasera lo spettacolo pirotecnico dei Fuochi a Mare a Punta Ala.
A causa del forte vento e della mareggiata, lo spettacolo dei fuochi a mare previsto originariamente per sabato 30 agosto a Punta Ala è stato rinviato a questa sera, domenica 31 agosto.
Appuntamento alle 23:00, al termine del concerto di Musica di Mare con Karima, Stefano Cocco Cantini al sax e Pietro Frassi al pianoforte, per salutare il mese di agosto con una serata speciale.