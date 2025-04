Start-up innovative, Giani e Marras: "Toscana terreno fertile per tante realtà"

Al via, con l'appuntamento dedicato all’innovazione, la seconda edizione del Festival dell'identità toscana

Firenze: Ha preso il via con il primo appuntamento, dedicato all’innovazione, la seconda edizione del Festival dell'identità toscana. L’iniziativa è organizzata dalla presidenza della Regione per discutere e confrontarsi sui temi che caratterizzano l’identità di una regione. ‘La Toscana dell’innovazione’ ha proposto oggi un bilancio su due progetti creati per sviluppare il potenziale innovativo e creativo del sistema economico toscano: Toscana Tech on the road e Ikigai Toscana.

“Il Festival è un appuntamento - ha detto il presidente Eugenio Giani - ideato per mettere in risalto le ricchezze e le eccellenze toscane, in vista del Festival delle Regioni che quest’anno si svolgerà in Veneto e che il prossimo anno saremo noi ad ospitare. Oggi, nella sessione dedicata all’economia ed in particolare all’innovazione, vengono presentate due esperienze che vedono protagoniste tante piccole e piccolissime realtà che hanno trovato spazio e terreno fertile in questa regione. E questo grazie anche alla grande connessione che si è venuta a creare tra il tessuto produttivo e quello della ricerca e delle università. Un grande lavoro di squadra che ha permesso di far nascere tante start-up capaci di ritagliarsi spazi importanti anche a livello internazionale”.

“La prima giornata del Festival è dedicata all’universo delle start-up innovative - ha aggiunto l'assessore a economia e turismo Leonardo Marras - a testimonianza del fatto che la politica industriale regionale sostiene con convinzione queste realtà, considerate il motore più efficace per rinnovare un sistema produttivo solido e maturo come quello toscano. Tante esperienze di valore hanno avuto modo di confrontarsi su scala internazionale grazie a Toscana Tech on the Road, che ha offerto l’opportunità di misurarsi con la Silicon Valley, emblema mondiale dell’innovazione. Un’occasione per dimostrare che anche in Toscana possono nascere idee brillanti e capacità di innovare, grazie a un ecosistema che favorisce l’incontro tra imprese, ricerca e università. Oltre alle realtà già pronte per il mercato, ci sono anche nuovi progetti agli esordi, nati con il supporto di Ikigai, che quest’anno ha selezionato 85 team in fase di formazione destinati a diventare start-up innovative. Negli ultimi anni, la Toscana ha compiuto passi importanti in questo ambito, riuscendo ad attrarre numerosi investimenti e conquistando la seconda posizione a livello nazionale per investimenti privati in start-up innovative, con un totale di 290 milioni di euro negli ultimi due anni”.

Toscana Tech on the road è il progetto promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con il Consiglio Regionale e il Consolato Generale d’Italia a San Francisco, per promuovere le l’internazionalizzazione delle imprese toscane, creare rapporti di collaborazione internazionale nel cuore della Silicon Valley e rafforzare le politiche regionali. Le 29 aziende che hanno preso parte alle due edizioni (rispondendo ad un bando di selezione regionale) hanno potuto mettere in mostra le loro migliori proposte nei vari incontri organizzati con aziende e investitori statunitensi. Sede dell’iniziativa è ‘Casa Toscana’, all’interno dell’edificio già sede di Innovit, l’Hub di Innovazione promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Ambasciata d’Italia a Washington e il Consolato Generale a San Francisco, gestito con il sostegno dell’Istituto Commercio Estero e dell’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco.

In occasione della seconda edizione ‘Casa Toscana’ ha ospitato (dal 5 dicembre 2024 al 14 febbraio 2025) anche la mostra ‘Genio Toscano’, evento espositivo promosso da Giunta e Consiglio per raccontare le imprese e i prodotti iconici che hanno fatto la storia del design, dello stile e dell’innovazione in Toscana. Hanno partecipato 24 imprese e due musei: Ferragamo, Poltronova, Edra, Ceramiche Bitossi, Piaggio, Unoaerre, Archivio Nuovo Pignone (Baker Huges), Probiomedica, Wearable Robotics, Garfagnana Innovazione, Forelab e Centro di ricerca “E.Piaggio”, Museo Orodautore di Arezzo e Museo del Tessuto con ben tredici aziende del distretto tessile pratese.

Queste le imprese che hanno fatto parte della spedizione 2024 e che hanno partecipato stamattina: Linari Engeneering, Mediate Company, Haruspex, Macoev, Knitronix, ArtCentrica.

Supportare la costituzione di nuove imprese innovative o lo sviluppo di neo-imprese è invece lo scopo del progetto Ikigai Toscana che viene attuato attraverso Sviluppo Toscana e promosso da Regione e Fondazione Monte dei Paschi. Ikigai, attivo ormai da alcuni anni e localizzato nella fase iniziale nel sud della Toscana, si è progressivamente esteso al resto della regione. Sono previsti: un percorso di pre-accelerazione di 14 settimane, per sviluppare l'idea imprenditoriale e validarla sul mercato; un contributo economico fino a 6.000 euro per sostenere le spese di sviluppo da realizzare durante il percorso; la messa a disposizione a titolo gratuito per una durata massima di 6 mesi di uno spazio di lavoro presso il Centro 5G di Prato di Sviluppo Toscana. A disposizione delle costituende imprese anche un network di oltre 50 start-up e mentor dai quali ottenere suggerimenti per sviluppare il business. Alcuni numeri del biennio 2022-2024: 640 start-up candidate, 65 start-up incubate/accelerate, oltre 150 founder e collaboratori coinvolti, 58 progetti finanziati, 780 mila euro di investimenti complessivi, 568 mila euro alle start-up in accelerazione e 212 mila a quelle in pre-accelerazione. Ikigai ha inoltre dato vita ad alcuni programmi legati a specifici settori come Ikigai Social Hub, per dare supporto a progetti con impatto sociale, ambientale e culturale, Ikigai Life Science, acceleratore per startup nel settore salute e benessere, Ikigai Talenti, per la crescita professionale di giovani dai 18 ai 35 anni nelle aree di Siena, Grosseto e Arezzo, Ikigai Scuola, creazione di percorsi di orientamento per studenti delle scuole superiori.

Queste invece le startup nate con Ikigai e intervenute oggi: Even (mobilità sostenibile), Lemons in the room (salute), Plannest (wellness), Play2Match (sport tech), Shazark (turismo).