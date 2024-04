“Stante così le cose”: Lorenzo Mantiglioni presenta il suo primo romanzo

Grosseto: “Era mentre acquistavo del Morellino che la miseria dell’esistenza e la solitudine ineluttabile mi attanagliarono lo stomaco”, comincia così “Stante così le cose”, il primo romanzo di Lorenzo Mantiglioni. Edito da Edizioni Creativa, l’opera prima del giornalista grossetano unisce la violenza della guerra in Ucraina con la sparizione del confine tra il mondo reale e quello virtuale, all’interno di un’Europa sempre più sull’orlo della crisi. “Ho scritto questo libro – commenta l’autore Lorenzo Mantiglioni – passando in rassegna tantissimi fatti di cronaca realmente accaduti. La guerra in Ucraina, la crisi economica, lo sviluppo tecnologico e il terrorismo, sono temi che ormai da tempo dominano la nostra realtà”.



In un’Europa vittima della crisi economica e minacciata da un gruppo terroristico ucraino, vive e lavora Enzo, un infelice social media manager che collabora al successo della serie televisiva italo-americana “Sex and italian life”. E mentre il protagonista tenta di superare lo sconforto per la rottura con la compagna bosniaca Simona Hadžić, la condizione sociale dell’Italia precipita in maniera irreversibile.

La presentazione di “Stante così le cose” si terrà venerdì 5 aprile, alle ore 18.30, alla Libreria Palomar di Grosseto, in piazza Dante 18. Oltre all’autore interverranno i giornalisti Clelia Pettini e Marco Bigozzi. “Ci tengo a ringraziare la casa editrice, soprattutto nelle persone di Fabiola D’Agostino e Costanza Ghezzi, per la grande opportunità che mi hanno concesso. Inoltre voglio ringraziare tutti coloro che hanno messo a disposizione la loro professionalità per la realizzazione del libro, come Michele Guerrini che ha scattato la fotografia di copertina”.

Lorenzo Mantiglioni è nato nel 1996 e vive a Grosseto. È laureato in Giurisprudenza e lavora come giornalista. Attualmente cura l’ufficio stampa del Comune di Capalbio ed è un appassionato della storia e della cultura dei Balcani. Sull’argomento ha scritto diversi articoli per il progetto divulgativo “Frammenti di storia”, con il quale collabora. È possibile acquistare “Stante così le cose” direttamente alla presentazione e in tutte le librerie. Per maggiori informazioni sulla presentazione o sulle prenotazioni è possibile chiamare la Libreria Palomar allo 0564 415821 o scrivere a libreriapalomar@yahoo.it.