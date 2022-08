Stand up comedy con Max Galligani a La Pulledraia Festival

Venerdì 19 agosto nuovo appuntamento con la stand up comedy a La Pulledraia Festival.



Alberese: Sul palco sotto i pini dell’agriturismo biologico di Alberese si esibirà Massimiliano “Max” Galligani. Il suo spettacolo si intitola “Vita”.

"Mi chiamo Massimiliano Galligani, sono nato sulle colline di Prato, faccio il comico e il fabbro, di solito non contemporaneamente. Forse mi avete visto in trasmissioni tv come “Mai dire lunedì”, “Scorie”, “Central Station”, “Zelig”, oppure su internet a battere il ferro in un officina. Nella vita ho incontrato personaggi unici, come Virzì, Avellino, Pompucci, Monni, Benigni e tanti altri, ma oggi vi parlerò di me (e di qualche altro disgraziato). Vita è tutto qua: uno spettacolo sincero e scanzonato, confidenze con il pubblico, amarezze e risate".

L’appuntamento per gli amanti del teatro comico, ma non solo, è alle 22. Biglietto di ingresso per il solo spettacolo 15€. Si può prenotare anche la cena (a menu fisso, preparata con i prodotti bio dell’azienda, inizio alle 20) al prezzo complessivo di 35€. Info e prenotazioni: tel/wa 348 712 0615.

La Pulledraia Festival destina una quota dell’incasso di tutti gli spettacoli all’associazione La Farfalla e al progetto Villa Elena Maria.