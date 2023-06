Stagione turistica, FdI Scarlino: “Ennesimo danno d’immagine per Scarlino”

Scarlino: “Abbiamo atteso l'inizio dell’alta stagione per dare un parere più compiuto sull'attività preparatoria alla stagione balneare da parte dell’amministrazione comunale, ma purtroppo siamo arrivati a delle conclusioni che non possono essere smentite, in quanto sono i fatti che parlano. Il settore turismo a Scarlino, fa acqua da tutte le parti”, è quanto afferma il presidente del circolo Fratelli d’Italia Scarlino, Salvatore Aurigemma assieme al consigliere comunale Paolo Raspanti.



“Come da inequivocabili foto documentali, - proseguono Aurigemma e Raspanti - abbiamo le spiagge scarlinesi ancora alle prese con il ripascimento, con le ruspe al lavoro, senza dimenticare l’evidente pericolo per i turisti e bagnati, in special modo per quelli più piccoli, che rimangano sbigottiti da quanto sta accadendo. Inoltre, c’è di più: un noto stabilimento balneare della costa scarlinese è ancora impossibilitato a dare un aspetto dignitoso e presentabile alla propria struttura a causa delle montagne di sabbia sparse sul litorale, con evidente danno economico e anche d'immagine”.





“Per non parlare poi dell'incredibile e incomprensibile chiusura di circa la metà del parcheggio dell’area Butelli, - commentano i due esponenti di FDI Scarlino – dove nei fine settimana, tanti turisti sono stati costretti a dirigersi altrove per mancanza di posti auto, senza dimenticare lo stato in cui versa la strada di accesso al parcheggio di Cala Violina, dove a farla da padrone sono le buche e il fango. Che immagine viene data a chi viene a visitare la nostra meravigliosa terra?”

“L'anno scorso, - precisano Aurigemma e Raspanti - come FDI Scarlino avevamo denunciato la mancanza di un servizio di ristoro a ridosso della famosa cala. A questo, se non ricordo male, ci fu risposto che erano tutti contenti, turisti in primis, perché il luogo rimaneva incontaminato. Allora, se l’anno scorso tutto è andato bene, perché quest’anno l’amministrazione ha provveduto a fare un bando per l'assegnazione di un servizio di ristoro? Anche qui qualcosa forse l’anno passato non quadrava e quindi avevamo ragione noi nel segnalare tale mancanza”.

“Avevamo chiesto al Comune un trattamento particolare per gli scarlinesi, al fine di avere un costo del parcheggio e l'accesso in spiaggia a prezzo calmierato: purtroppo, anche questa richiesta è rimasta senza risultato. Intanto, proseguono i disagi per i turisti, spesso impossibilitati a prenotare in loco per mancanza di segnale internet e costretti a tornare sui loro passi, nonostante i nostri suggerimenti nell’adottare il doppio sistema di prenotazione e pagamento: sia via web che in loco. Anche qui: un completo disastro. Consigliamo al sindaco Travison, arrivata all'ultimo anno di legislatura, di rivedere tutta la macchina amministrativa riguardante l'accoglienza turistica, Caro sindaco lo faccia non per le nostre critiche, ma per il bene di Scarlino e per rispetto di quella grande risorsa che è il turismo”, concludono Salvatore Aurigemma e Paolo Raspanti.