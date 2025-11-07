Stagione influenzale: incontro di aggiornamento tra Asl Toscana sud est, RSA e centri diurni

L’Azienda rinnova il confronto con le strutture di Arezzo, Siena e Grosseto per rafforzare prevenzione, collaborazione e buone pratiche

Grosseto: Affrontare al meglio la stagione influenzale 2025-2026 seguendo le raccomandazioni del Ministero della Salute. È questo l’obiettivo dell’incontro di aggiornamento, fissato per martedì 11 novembre, promosso dalla Asl Toscana sud est con operatrici e operatori delle RSA e dei centri diurni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

L’appuntamento, coordinato dalla Direttrice dei Servizi Sociali della Asl Tse, dottoressa Patrizia Castellucci, in collaborazione con i Dipartimenti di Igiene e Prevenzione, sarà rivolto alle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili. L’incontro, che si terrà in modalità online, rappresenta un momento di confronto ormai consolidato tra la Asl Toscana sud est e il sistema delle oltre cento realtà del territorio. Un’occasione per condividere aggiornamenti, buone pratiche e indicazioni operative sulle misure di prevenzione delle infezioni respiratorie e di quelle correlate all’assistenza, a tutela delle persone più fragili.

“L’iniziativa rinnova un percorso di collaborazione stabile e proficuo – sottolinea la dott.ssa Castellucci – e conferma l’impegno dell’Azienda nel sostenere gli operatori, offrendo spazi di ascolto, confronto e condivisione anche da remoto. Rinnoviamo l’invito a partecipare, già inviato a tutte le strutture, perché rappresenta un’importante occasione per fare squadra e affrontare al meglio la stagione influenzale appena iniziata. L’obiettivo è garantire un supporto concreto e aggiornato al personale, fornendo risposte puntuali alle esigenze emergenti e rafforzando la rete di prevenzione sul territorio”.