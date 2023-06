Staff tecnico-sportivo: conferme e new entry in pallavolo Grosseto

Grosseto: "Mentre la nostra Società sta lavorando per terminare la composizione della prima squadra di Serie B2 2023/24, anche nel settore STAFF tecnico- sportivo ci sono gradite conferme e gradite new entry! Non poteva essere ovviamente confermata anche per la prossima stagione la collaborazione con il nostro preparatore atletico Massimo Nanni", dice la Pallavolo Grosseto.

Non poteva mancare una persona in Società con la voglia di fare, la serietà e la professionalità di Massimo. Come la passata stagione curerà in primis la preparazione dei Team di Serie B/2 e under 18 e poi sarà a disposizione della Società per altri gruppi. A Massimo vanno i nostri auguri di buon lavoro. New Entry nel reparto dei preparatori atletici! Arriva in Società, Matteo Biagioli. Matteo, grossetano doc, nasce il 19/04/1999, nel 2021 consegue la laurea in Scienze motorie presso l' università degli studi di Pavia, e ad oggi sta conseguendo la laurea specialistica in Scienze e tecniche dello sport presso l'università degli studi di Genova. Matteo è stato anche nostro atleta ai tempi del Tecnico Luigi Ferraro giocando anche in Serie D dal 2012 al 2015. Attualmente è anche preparatore atletico nel padel presso il village padel e di tennis qui a Grosseto. Nella nostra Società si occuperà di gruppi under.