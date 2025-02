Cronaca Squadra della Croce Rossa di Grosseto in partenza per l'Isola del Giglio 14 febbraio 2025

Grosseto: In risposta alla grave emergenza che ha colpito l'Isola del Giglio, una squadra di quattro operatori volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato di Grosseto partirà domattina presto alla volta dell'isola per portare aiuto alla popolazione di Giglio Campese, recentemente travolta da un violento evento alluvionale. I volontari saranno dotati di un Defender fuoristrada e di una pompa idrovora, strumenti essenziali per supportare le operazioni di drenaggio dell'acqua e rimozione dei detriti accumulati nelle strade e nelle abitazioni del centro abitato. L'intervento, coordinato dalla Sala Operativa provinciale della Protezione Civile, si inserisce nel quadro delle attività di emergenza coordinate dalle autorità locali per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza della comunità. L'ondata di maltempo che ha colpito l'isola ha causato allagamenti, smottamenti e frane, mettendo a dura prova la popolazione e il territorio. La Croce Rossa di Grosseto si unisce dunque agli sforzi già in corso, dimostrando ancora una volta la sua prontezza e il suo impegno a favore delle comunità colpite dalle emergenze. Le operazioni di soccorso e bonifica proseguiranno nei prossimi giorni, con il supporto di volontari e forze locali. La popolazione gigliese sta già dimostrando grande spirito di solidarietà e collaborazione, fondamentale per superare questo difficile momento. Seguici



