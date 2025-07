SportAmbiente: natura, sport e sostenibilità a Festambiente 2025

A Festambiente torna l’area SportAmbiente con kayak, SUP, pallanuoto, beach tennis, tiro con l’arco e molto altro.

Grosseto: Dal 6 al 10 agosto, Festambiente torna a Rispescia (GR), in località Enaoli, con un’area interamente dedicata allo sport all’aria aperta, al divertimento consapevole e all’educazione ambientale. Si chiama SportAmbiente ed è il cuore pulsante del movimento che unisce attività fisica e rispetto per la natura, grazie alla collaborazione con UISP Grosseto e l’associazione Terramare.

Kayak, SUP, beach tennis, pallanuoto, tiro con l’arco, mini-golf ecologico e un trekking al tramonto con degustazione: queste sono solo alcune delle proposte che animeranno le giornate e le serate del festival, tutte all’insegna dell’inclusione, della salute e della valorizzazione del territorio maremmano. Tra i luoghi protagonisti: l’ecopiscina, il campo da basket sostenibile per partite 3vs3 e il mini-golf realizzato con pneumatici riciclati. Un esempio concreto di come sport e ambiente possano dialogare in armonia.

"Con SportAmbiente – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente – vogliamo promuovere stili di vita sani e sostenibili, capaci di coniugare il benessere delle persone con quello dell’ecosistema. Grazie alla collaborazione con realtà come Terramare e UISP, possiamo offrire attività all’aria aperta che educano, divertono e rafforzano il legame con il territorio. Lo sport è uno straordinario veicolo di consapevolezza ambientale, e Festambiente ne è la dimostrazione."

Tra gli appuntamenti da non perdere: attività di acquaticità, tiro con l’arco e, il 10 agosto alle 19.30, La Maremma che incanta, un’esperienza di trekking al tramonto con degustazione guidata di prodotti tipici locali (prenotazione obbligatoria, massimo 25 partecipanti).

Le attività si svolgeranno ogni sera dalle 18:00 alle 21:00. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del festival: www.festambiente.it.