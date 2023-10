Sport: Rossi premia Catalano, la stella del Triathlon di SBR3. Vedi breve intervista

Vedi breve intervista

Grosseto: L'Assessore allo Sport di Grosseto Onorevole, Fabrizio Rossi ha accolto Davide Catalano per tributargli il giusto riconoscimento a conclusione di una stagione di successi. Il triathleta diciottenne, portacolori del team grossetano SBR3, si appresta a gareggiare per l'ultima volta in questo 2024 a Pisa dopo i successi nazionali ed internazionali tra i quali spiccano il quarto posto sia ai Mondiali Juniores di Duathlon cross tenutisi a Ibiza che agli Europei Juniores di triathlon cross svoltisi a Riva del Garda. Davide si allena seguito dal tecnico Martino Colosi, da anni uno dei tecnici della nazionale Under23, che lo accompagna fin da quando ha iniziato il suo percorso di atleta: oltre ai risultati in campo internazionale, il giovane talento SBR3 quest'anno in Italia ha vinto il bronzo al campionato italiano di cross Triathlon e vinto gare di calendario nazionale. Il livello di Catalano é cresciuto progressivamente ogni anno grazie anche ai suoi compagni di squadra con i quali si allena quotidianamente anche in doppie sedute giornaliere e che sono tra i piu forti atleti in Italia: prova ne é, tra tutti, il secondo posto di Adriano Micheli al campionato italiano di Triathlon cross ed il terzo alla prestigiosa gara internazionale Garda Lake.



'Il triathlon in citta' é cresciuto esponenzialmente sia nei numeri che nel livello grazie ad SBR3 - commenta l'assessore Rossi - merito di tutto il lavoro di promozione realizzato anche con gli eventi organizzati a Marina che hanno reso lo sport piú popolare in cittá'. Uno sforzo, quello organizzativo, che il team maremmano porta avanti da anni grazie all'impegno anche dei main partner Conad, Enegan e Riesco.

Il settore giovanile di SBR3, con i tecnici Martino Colosi e Sonia Bonari, si allena tutto l'anno nella Piscina di Via de Barberi gestita da Virtus Buonconvento ed allo stadio Zecchini grazie alla collaborazione con l’Atletica Grosseto, e comprende anche bambini dai 5 anni in su che curano il nuoto, la bici e la corsa divertendosi senza gareggiare o mettendosi alla prova nelle gare dedicate alle loro categorie.

Per info sui corsi sbr3triathlon@gmail.com / 3481026978