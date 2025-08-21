Castiglione della Pescaia: Sport, musica, natura, arte e solidarietà nel fine settimana a Castiglione della Pescaia.

Fino al 24 agosto sul campo del Punta Ala Polo Club va in scena la Coppa Italia FISE – US Polo Assn. Trophy, uno degli eventi internazionali più attesi del calendario del polo in Italia. Quattro team sono pronti a confrontarsi in un torneo spettacolare ed avvincente.

Venerdì 22 agosto alle 16:00 in Sala del Consiglio si svolgerà l'estrazione dei premi della più grande lotteria di solidarietà di Insieme in Rosa "Aiuta e la fortuna ti premia". Il ricavato della lotteria sarà utilizzato per donare un nuovo Software al reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale Misericordia di Grosseto.

Venerdì continuano le "Sinfonie d'estate" in Piazza Solti a Castiglione della Pescaia alle 21:15. L'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto diretta dal M° Claudio Cohen con la violloncellista Ida Riedel propone musiche di Mozart, Shostakovich e Beethoven.

In occasione del suo 50° anniversario, l’ACOT Castiglione della Pescaia offre alla comunità un’opera d’arte unica, realizzata dall’artista Patrizia Murazzano con l’utilizzo di materiali di recupero. L’opera raffigura un ulivo, simbolo di longevità, forza e radicamento, che rappresenta la crescita dell’associazione nel tempo. L’impiego di materiali riciclati trasmette inoltre un messaggio di grande attualità: la necessità di costruire insieme un futuro più sostenibile. L'inaugurazione dell'opera, collocata in Corso della Libertà, è venerdì alle 22:00. Sarà un momento di arte, memoria e sostenibilità, che celebra il legame profondo tra ACOT e la comunità e arricchisce il territorio con un nuovo segno di bellezza, accoglienza e tradizione, che resterà a disposizione di tutti.

A Tirli venerdì si annuncia una "Serata... alternativa" con Florio Dj, in Piazza del Popolo alle 21:00.

Sabato 23 agosto gran finale delle serate estive a Tirli con il comico Alessandro Paci in Piazza del Popolo alle 21:00 in "Non solo barzellette". Risate assicurate per chiudere al meglio l’estate. Ingresso libero.

Sabato al tramonto tutti alla Green Beach con tartAmare per "Tarta Walk & Yoga". Alle 19:00, passeggiata guidata verso il nido di tartaruga e yoga al tramonto sulla spiaggia.

Sul Lungomare di Ponente a Castiglione della Pescaia sabato sera tutti con gli occhi al cielo per i Fuochi a Mare, uno degli eventi più attesi della stagione, che ogni anno incanta grandi e piccini. Lo spettacolo pirotecnico sul mare avrà inizio alle 23:30.

Al via sabato uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate castiglionese, la Festa del Cinema di Mare, che è giunta quest’anno alla decima edizione. La rassegna diretta dal regista Giovanni Veronesi, celebra il profondo legame tra cinema e mare, con un ricco programma di incontri, proiezioni, musica e mostre.

Si parte sabato alle 18:00 con l'inaugurazione della mostra “Stay Out of the Water” di Claudio Chimenti al Club Velico Castiglione della Pescaia e il Salotto del Cinema di Mare con Ambra Angiolini alle 19:00 in Piazza Orto del Lilli.

Domenica 24 agosto al Club Velico, alle 10:00, Lorenzo Grossi parla del libro "Ambrogio Fogar - le mille straordinarie vite dell'ultimo grande sognatore" dialogando con Patrizia Guidi; alle 18:30 al Molgò Cafè Concert Piera Detassis coordina l'incontro "Cinema Revolution" con Giampaolo Letta (Medusa film), Massimiliano Orfei (Piper film), Massimo Proietti (Vision Distribution), Fabrizio Donvito (Indiana Production), Mario Lolini (Anec), Massimiliano Giometti (Esercente); alle 19:30 il concerto di Bobo Rondelli e Musica da Ripostiglio all'ex Bagno Maristella; alle 21:00 sarà il direttore artistico Giovanni Veronesi a presentare la proiezione in barca del film “La Pazza Gioia” di Paolo Virzì, che racconta l'imprevedibile amicizia di due donne con disturbi mentali, ospiti di una comunità terapeutica, pronte a compiere una fuga strampalata e toccante alla ricerca di un po’ di felicità in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani.