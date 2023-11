Sport: Mazzeo, Gonfalone d’Argento a Volandri e Musetti vincitori della coppa Davis

Il presidente del Consiglio regionale: “Proporrò il conferimento nel prossimo Ufficio di presidenza per i due toscani che hanno fatto parte della squadra”. Un riconoscimento anche al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi che ha tra i suoi tesserati Jannik Sinner



Firenze: Il Gonfalone d’Argento ai due toscani che hanno appena conquistato la coppa Davis. È quanto proporrà il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, alla prossima riunione dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa, per conferire il massimo riconoscimento del Consiglio regionale al capitano Filippo Volandri, toscano di Livorno, e a Lorenzo Musetti, carrarino.



Il presidente. ha annunciato questo proposito con un post sui propri profili social. “La Coppa Davis è nostra! 47 anni dopo lo storico successo in Cile l'Italia torna nell'Olimpo del tennis – scrive Mazzeo –. Sotto la guida di capitan Volandri, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, il toscano Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner compiono l'impresa e dopo la Serbia di Djokovic battono anche l'Australia in finale. Una sola parola: straordinari! C'è un bel pezzo di Toscana in questa vittoria e proporrò il Gonfalone d'argento ai due toscani”.

Nelle intenzioni del presidente, ci sarà anche un riconoscimento per il Tennis Club Italia di Forte dei Marmi, del quale, come ha fatto sapere il club, Jannik Sinner è tesserato dall’età di 14 anni.