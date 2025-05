Sport Sport: Il Judo Grosseto primo in Toscana 7 maggio 2025

Grosseto: Si è appena chiuso il quadriennio olimpico 2021-2024, e il Judo Grosseto centra un altro traguardo storico: per la terza volta consecutiva si conferma la prima società della Toscana! Un traguardo di grandissimo valore, ottenuto grazie ai prestigiosi piazzamenti degli atleti del Judo Grosseto nelle finali dei Campionati Italiani. Grandi emozioni sono arrivate dalle competizioni internazionali che hanno portato medaglie prestigiose e partecipazioni di altissimo livello : Campionati Europei, Olimpiadi Giovanili e Mondiali dove un nostro atleta conquistata a Zagabria una storica medaglia di bronzo. Un’impresa resa possibile dal lavoro di squadra tra atleti e tecnici della società Maremma, un gruppo affiatato che non smette mai di credere nei propri sogni. A coronamento di questi risultati straordinari, il Presidente della FIJLKAM ha conferito al maestro Andrea Casaglia il 6° DAN, un riconoscimento meritato per una vita dedicata con passione e competenza al judo italiano. Ma non è tutto: la Federazione ha premiato anche Renato Carletti e Matteo Mazzi, con la cintura nera 4° DAN, a testimonianza del loro lungo percorso tecnico e umano all'interno del judo. E guardando al futuro la soddisfazione continua: anche per il quadriennio 2025-2028, Andrea Casaglia farà parte dello staff tecnico della Nazionale Italiana FIJLKAM. Un altro grande traguardo che premia l’impegno, la dedizione e la professionalità di tutto il team del Judo Grosseto. Riconoscimenti che riteniamo pienamente meritati, frutto del lavoro instancabile portato avanti giorno dopo giorno sul tatami.

