Sport: il Chianti nel segno del ciclismo e della maratona

Presentata la settima edizione della Chianti Classico Marathon e la 71esima edizione del Trofeo Matteotti. Sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e la consigliera Capirossi

Firenze – Al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, si è svolta la conferenza stampa di presentazione die due importanti eventi sportivi: la Settima edizione della Chianti Classico Marathon, gara podistica con partenza e arrivo a Mercatale Val di Pesa, in programma domenica 11maggio, e la 71esima edizione del Trofeo Matteotti di Marcialla, appuntamento ciclistico per corridori Elite-Under 23, in calendario per sabato 10 maggio.

Sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi, il sindaco di Barberino Tavarnelle Val di Pesa David Baroncelli, Armando Nesi del comitato organizzatore del Trofeo Matteotti, Gianni Cantini presidente AICS Firenze, Fiametta Capirossi consigliera regionale.

A piedi ed in sella, tra una collina e l’altra, correndo e pedalando tra i paesaggi e le bellezze ambientali del Chianti e della Valdelsa. Sono due gli eventi di caratura internazionale che nel secondo week end di maggio, faranno grande lo Sport tra le colline del Chianti. Promossa dai Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino, la Chianti Classico Marathon, edizione numero sette, è la manifestazione sportiva, organizzata da alcuni atleti chiantigiani appassionati di corsa, che lancerà il cuore di mille maratoneti oltre l’ostacolo invitandoli alla scoperta di alcune delle più aree naturalistiche più incantevoli della campagna fiorentina. La Chianti Classico Marathon si terrà domenica 11 maggio con partenza da Mercatale Val di Pesa (Comune di San Casciano in Val di Pesa) attraverso i territori di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle.

L’altro appuntamento di prestigio che ha segnato la storia di un territorio dove la cultura sportiva su due ruote, fortemente radicata anche nelle nuove generazioni, non avverte i colpi del tempo, è l’inossidabile Trofeo Matteotti. La settantunesima edizione di una competizione Elite Under 23, organizzata dall’associazione Polisportiva Aics Firenze e supportata dagli sportivi di Marcialla. Tratto distintivo dell’iniziativa è il coinvolgimento dell’intera comunità. La gara si correrà sabato 10 maggio con partenza e arrivo in piazza Brandi, a Marcialla (Comune di Barberino Tavarnelle).

“Il 71° Trofeo Matteotti e la Chianti Classico Marathon si corrono in uno dei territori più belli della Toscana – ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale – e si offre la possibilità di conoscere uno dei nostri luoghi più suggestivi. Lo sport e la corsa sono socialità, stare insieme e rappresentano un modo di vivere sano. L’invito è di venire in questi luoghi e comprendere la bellezza delle nostre terre.”

“Un’importante giornata di ciclismo a Marcialla, nell’area del Chianti e di tutta la Valdelsa – afferma il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli - che anche quest’anno si può realizzare grazie allo sforzo e all’impegno degli organizzatori, volontari della kermesse capitanati da Armando Nesi. Il Trofeo Matteotti ormai da tempo rappresenta un punto di riferimento sportivo e culturale di livello mondiale. Lo spettacolo dei vigneti e dei luoghi culturali più antichi e prestigiosi del territorio attraverso il quale il percorso della competizione si snoda rende l’appuntamento uno dei più apprezzati dal pubblico e dalla stampa su scala internazionale”.

“La caratteristica della corsa è nel suo percorso vallonato e quest’anno la corsa sarà ancora più selettiva – ha detto Armando Nesi del comitato organizzatore- e quindi non sappiamo quanti corridori riusciranno a completare il percorso.”

“Il Trofeo Matteotti è una classica di livello nazionale – ha detto Gianni Cantini presidente AICS di Firenze – e abbiamo 200 iscritti di grande livello, con 34 squadre iscritte e tre straniere. Una qualità dei partecipanti di grande professionalità.”

“Sono tanti gli ingredienti del successo della maratona, una iniziativa cresciuta nel corso degli anni - dichiara il sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi – e che segnala la cultura delle origini, la passione per la corsa e amore per il territorio, un mix di opportunità che permette agli sportivi e ai visitatori di assaporare le peculiarità della nostra terra in tutta la sua genuina tipicità, tra i campi, le vigne, e i casolari della campagna fiorentina”.

“Tutti gli anni cerchiamo di migliorare la nostra maratona - ha detto Fabio Benelli del comitato organizzatore – che è una corsa apprezzata in tutta Italia e anche all’estero. Gli iscritti a questa edizione provengono da 44 paesi diversi.”

“Una manifestazione bellissima questa maratona che si svolge nei territori del Chianti e del Mugello – ha detto la consigliera regionale Fiammetta Capirossi – e che ricorda Gastone Nencini un ciclista che ha scritto la storia di questo sport.”

Una novità di questa edizione, legata alla cultura della solidarietà, è la raccolta di scarpe da ginnastica usate che l’organizzazione ha messo in piedi per sabato 10 maggio dalle ore 14 alle ore 20 presso la palestra di Mercatale Val di Pesa e domenica 11 maggio dalle ore 8 alle ore 12 in piazza Vittorio Veneto a Mercatale per sostenere i giovani migranti che giungono a Trieste dalla Rotta Balcanica.