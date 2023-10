Sport: Francigena Ultra Marathon parte da Acquapendente

Acquapendente: Partenza da Acquapendente e non da Siena. Questa la novità principale dell’Edizione 2023 della Francigena Ultra Marathon che si svolgerà Sabato 7 e Domenica 8 percorrendo l’antico itinerario di Sigerico. La manifestazione organizzata dagli Assessorati Turismo e Sport del Comune di Acquapendente e dal Gruppo Trekking Senese outdoor con la collaborazione ed il patrocinio dei Comuni di Siena, Acquapendente, Monteroni d’Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Radicofani, San Casciano dei Bagni, Abbadia San Salvatore, Proceno, avrà lo scopo di far conoscere un territorio ricco di bellezze naturali ed artistiche, che costituiscono il patrimonio storico, culturale ed ambientale dei Comuni interessati all’evento ed è strutturata in percorsi di varia lunghezza: Grancia di Cuna - Siena (15 km nella giornata di Domenica rivolta ai gruppi familiari), Acquapendente-Radicofani (30 km nella giornata di Sabato), Buonconvento-Siena (35 Km Domenica), Abbadia San Salvatore-San Quirico (40 km primo pomeriggio di Sabato), San Quirico-Siena (55 km si parte Sabato notte e si arriva Domenica), Acquapendente – San Quirico (65 Km Sabato).

Infine, Acquapendente-Siena 120 km (Sabato e Domenica). La manifestazione omologata ed assicurata dalla Unione Italiana Sport per Tutti, rientra nelle attività ludico-motorie del tempo libero ed è dichiaratamente una camminata non competitiva. Interessantissimo evento corollario aquesiano Venerdì 6 Ottobre organizzato da Comune, Pro Loco ed Associazioni. Dal titolo “Sapori d’autunno lungo la Via Francigena” avrà inizio alle ore 17.00 con una mini Marathon dedicata a bambini e ragazzi. Alle ore 20 cena in Piazza a base di prodotti tipici locali. Alle ore 21.30 spettacolo del Gruppo Muse del Diavolo.