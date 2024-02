Sport e volontariato collaborano: al Casello la mostra del MotoClub organizzata insieme ad Agbalt

L'evento si svolgerà il 3 e il 4 febbraio e vedrà la presenza nel giardino del Casello dei banchetti di Agbalt, Avis, Admo e “Sei Follonichese Se...”.



Follonica: Il 3 e il 4 febbraio il Casello idraulico di via Roma ospita il Moto Racing Days, l'esposizione di moto da competizione organizzata da Agbalt e dal MotoClub Follonica con il patrocinio del Comune di Follonica. L'evento vedrà la presenza nel giardino del Casello dei banchetti di Agbalt, Avis, Admo e “Sei Follonichese Se...”.

ll primo fine settimana di febbraio, in concomitanza con la prima sfilata dei carri allegorici, verrà quindi allestita l'esposizione delle moto da corsa (strada e cross) che sono state impiegate durante il 2023 dai piloti del MotoClub nei vari campionati nazionali e regionali.

L’iniziativa sarà ad orario continuato: il sabato dalle 10 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 18.

Quella di questo fine settimana sarà anche l’occasione per sostenere le organizzazioni impegnate nel volontariato come l'Agbalt, l'Avis e l'Admo. Questa mattina il sindaco Andrea Benini ha incontrato il MotoClub Follonica in vista dell'inaugurazione di sabato mattina e ha consegnato nelle mani del pilota Simone Gesi una targa per gli importanti risultati sportivi ottenuti. Gesi nel 2023 ha infatti vinto il Campionato Italiano Velocità Classic nella classe 2 Strokes.

«È bello vedere la collaborazione del mondo dello sport con quello del volontariato – commenta il sindaco Andrea Benini – Quando queste due realtà lavorano ad un progetto comune, vengono sempre fuori degli ottimi risultati. Tutti noi conosciamo l'inestimabile valore del lavoro portato avanti dall'Agbalt di Follonica, con la realizzazione degli alloggi per le famiglie che hanno bambine o bambini in cura a Pisa per tumori e leucemia. Quella di questo fine settimana sarà l'occasione per contribuire a questi progetti e, contestualmente, vedere da vicino il lavoro del MotoClub».

«Si tratta di mezzi di grande valore storico e sportivo, che meritano di essere visti ed apprezzati – spiega l'associazione – Il Consiglio del MotoClub è lieto di invitare gli amici, le autorità, i simpatizzanti e tutti i soci».