"Sport e solidarietà un'accoppiata vincente "

Grosseto: Anche quest’anno, la magia della Pasqua porta con sé un’opportunità per fare del bene e portare sorrisi ai bambini. L’Evento di Raccolta Uova di Pasqua organizzato dal Comitato Regionale PGS TOSCANA si terrà in varie città tra Grosseto, Empoli e Firenze, dove chiunque potrà donare uova di Pasqua per aiutare i bambini, e le associazioni che si impegnano quotidianamente per il benessere dei più piccoli e dei più fragili.

Questa iniziativa nasce dalla volontà di unire le forze della comunità, sensibilizzando tutti a donare con generosità e a contribuire a rendere più gioiosa la Pasqua di tanti bambini che, per varie ragioni, non hanno la possibilità di vivere queste festività in serenità.

Le uova di Pasqua raccolte saranno destinate a famiglie in difficoltà e a diverse realtà locali che operano nel settore sociale, assicurando così che il gesto di solidarietà arrivi a chi ne ha veramente bisogno.

Quest'anno ci sarà una novità per i piccolini insieme alla raccolta faremo anche delle attività multidiscipline per rendere una giornata speciale insomma una giornata di sport dal titolo " SIAMO TUTTI UGUALI NESSUNO ESCLUSO" conclude il Presidente Matteo DI MARZO.

La raccolta delle uova saranno gestiti con il supporto delle nostre associazioni affiliate con i vari responsabili che hanno scelto di partecipare con grande cuore a questa iniziativa.

L’invito è aperto a tutti: cittadini, società sportive, imprese, scuole e chiunque desideri fare la propria parte nel portare un po’ di speranza e dolcezza a chi ha bisogno.

Contribuire è semplice: basta chiamare i numeri di cellulari indicati.

Ogni piccolo gesto farà la differenza e aiuterà a costruire un legame più forte tra le persone, unendo la comunità sotto il segno della solidarietà e della generosità.