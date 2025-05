Sport e salute, La Palestrina: divertirsi per fare bene al corpo e alla mente

Grosseto: E’ passato oltre un anno dall’inaugurazione del “La Palestrina” e le attività all’interno dei locali proseguono in maniera fervente. Ad oggi, vengono svolti regolarmente i corsi di Biodanza, Pilates e Yamuna Body Rolling, mentre sono in divenire quelli di Reiki, Qi Gong, Tai Ji Quan e Tecniche Difensive e Disarmo.

L’idea che l’associazione dilettantistica sportiva “The Freedom to be” della presidente Stefania Rogani, affiliata CSEN Grosseto, vuole portare avanti sarebbe quella di incrementare sia le presenze per le attività già avviate e, allo stesso tempo, di invogliare le persone a provare le altre che al momento ancora non sono ancora operative in modo da formare dei gruppi tali da permettere un buon svolgimento dei corsi.





Ecco alcuni dei corsi che vengono svolti ne “La Palestrina” con una breve spiegazione e con il riferimento all’istruttore che li conduce:

Biodanza S.R.T. è un percorso personale volto al benessere della persona, viene svolto solamente in gruppo ed aiuta le persone di tutte le età a migliorare la qualità della vita attraverso semplici esercizi. Attraverso la biodanza lasciamo che il nostro corpo si muova con la musica per entrare in contatto con le emozioni, sciogliere le tensioni e le rigidità muscolari. Risvegliamo le potenzialità presenti dentro di noi per migliorare la salute e vivere la vita con gioia.

(Facilita: Stefania Rogani – tutti i mercoledì dalle 18.30 alle 20.00).

Pilates, ginnastica mente corpo (metodo fitness) rieducativo, preventivo, all’occorrenza terapeutico (riabilitativo), focalizzato sul controllo della postura, tramite la “regolazione del baricentro”, a sua volta necessario a guadagnare maggiore armonia e fluidità nei movimenti

(Conduce: Eleonora Spreghini – tutti i lunedì dalle 19,00 alle 20,00 e dalle 20,00 alle 21,00 – tutti i martedì dalle 08,15 alle 09,15 – tutti i giovedì dalle 17,30 alle 18,30 e dalle 18,30 alle 19,30)

Yamuna Body Rolling, lavoro innovativo che allunga, tonifica, rilassa e scioglie le articolazioni donando equilibrio ed elasticità.

(Conduce: Patrizia Ridolfi – tutti i lunedì dalle 17,30 alle 18,45)

Queste altre attività sono ancora in stand by:

Reiki: (Conduce: Raffello Milani)

Qi Gong e Tai Ji Quan (Conduce: maestro Stefano Ottanelli)

Tecniche Difensive e Disarmo (Conduce: maestro Stefano Ottanelli)