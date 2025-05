Sport, cultura e solidarietà a Castiglione della Pescaia nel lungo weekend che chiude con la Festa della Repubblica il 2 giugno

Castiglione della Pescaia: Fino a domenica 1 giugno la spiaggia dell'ex Maristella ospita uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale di beach tennis, il World Tour BT50 + BT200. L'evento ha portato a Castiglione della Pescaia circa 300 atleti, tra cui numerosi giocatori e giocatrici tra i primi 20 del mondo. E nell'ambito della manifestazione sportiva la serata di sabato sarà dedicata alla solidarietà, con il Saturday Party a partire dalle 19:30, durante il quale si svolgerà una raccolta fondi a favore dell’Associazione Insieme in Rosa Onlus.

Venerdì 30 maggio alle 17:30 la Biblioteca Comunale di Castiglione della Pescaia ospita Igor Sibaldi, scrittore, filosofo e studioso di fama internazionale, per la presentazione del suo ultimo libro “Come Non Essere Stupidi”. Un titolo provocatorio, ma anche una vera e propria guida per riconoscere e superare le trappole mentali in cui tutti, prima o poi, inciampiamo. Con uno stile diretto e coinvolgente, Sibaldi ci accompagna in un check-up psicologico fatto di domande, esercizi e riflessioni capaci di risvegliare il pensiero critico e la consapevolezza. In un mondo che ci vuole sempre più omologati, questo libro è un invito a tornare vivi, a scegliere la libertà del pensiero, ogni giorno.

Sabato 31 alle 17:30 presso la sala del Consiglio comunale l'incontro pubblico organizzato dall'Associazione Mosaico "L'adolescenza e il disagio giovanile". La psicologa e psicoterapeuta Ilaria Zambrini cercherà di far riflettere sulla fragilità, le emozioni e i conflitti che affrontano i giovani con l'obiettivo di offrire uno spazio di confronto e aiuto di fronte a segnali di disagio, come ansia, rabbia e apatia, che spesso non è facile decifrare, invitandoci a sostenere i nostri adolescenti senza giudicarli, ma restando presenti, disponibili e vicini.

Dalle 19:00 di sabato una serata speciale in Piazza Solti con "Vermentino Top Ten - Castiglione Edition". Sarà possibile degustate i migliori 10 vermentini di Maremma, vincitori del Vermentino Grand Prix 2025, le eccellenze enologiche del territorio in un’atmosfera elegante e festosa. L'evento organizzato da Bacco in Toscana con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia e la partecipazione del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, sarà un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vino.

Sabato alle 16:00 una nuova visita guidata al Giardino Viaggio di Ritorno, il Parco d'Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti. Domenica 1 giugno sarà l'artista stesso ad accompagnare i visitatori alla scoperta delle nuove installazioni del parco nella visita guidata che inizierà alle 11:00. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il Giardino sarà aperto dalle 17:00 per le visite guidate.

A conclusione delle iniziative della manifestazione regionale "Amico Museo", il MuVet di Vetulonia propone tante attività per i più piccoli alla scoperta del mondo etrusco con il "Kamishibai", un antico metodo giapponese di narrazione. Saranno due giornate di laboratori creativi per dar sfogo a fantasia e immaginazione attraverso pennarelli, fogli e disegni, ed ascoltare il racconto delle avventure di Larth e Valentina: sabato alle 16:00 "Ciao, io sono Larth", domenica 1 giugno alle 11:00 "Il viaggio in Etruria di Valentina".

Lunedì 2 giugno, Festa della Repubbloca, il MuVet sarà regolarmente aperto dalle 10:00 alle 18:00 e ad ingresso gratuito.

Domenica 1 e lunedì 2 giugno, in occasione dell’iniziativa “Domenica al Museo”, entrata gratuita in tutti i siti dei parchi archeologici della Maremma. Lunedì il Parco archeologico di Vetulonia, alle 15.:30, dedica una giornata al mondo degli Etruschi e alla loro interpretazione dei segni celesti con “Oltre il cielo: gli Etruschi e l’interpretazione dei segni celesti”, una visita guidata alla Tomba della Pietrera.

Sabato e domenica le acque di Punta Ala ospitano la 151 Miglia, la regata d’altura italiana più frequentata e amata, e la Regata Nazionale Catamarani F18. Due importanti eventi per gli appassionati di vela, organizzati dallo Yacht Club Punta Ala e dal Centro Velico Punta Ala.