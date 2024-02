Sport: Coppa Carnevale di Pesca in Apnea

Follonica: La città di Follonica è stata il palcoscenico di un'emozionante competizione subacquea durante la Coppa Carnevale di Pesca in Apnea, che ha visto sfidarsi alcuni tra i più talentuosi subacquei provenienti dai circoli più importanti d'Italia. Il mare, con le sue condizioni ottimali e la temperatura dell'acqua a 14 gradi, ha offerto il contesto perfetto per una competizione indimenticabile.

Il vincitore indiscusso di questa competizione è Trambusti Gaio, che ha saputo distinguersi e aggiudicarsi il primo posto, accompagnato da un meritato premio fornito da Acqua Sport. Il secondo e il terzo posto sono stati conquistati rispettivamente da Muti Marco e Zanaga Michele, con premi messi in palio da AcquaSport e Mares. I vincitori hanno dimostrato una straordinaria abilità e dedizione, conquistando l'ammirazione di tutti gli spettatori presenti ai quali, tra quelli classificati, é stata regalata una bottiglia dell'azienda vinicola La Novella. Applausi particolari vanno al Centro Sub Pesaro, vincitore del Trofeo Migliore Maschera con lo spettacolo "Giulio Cesare e i barbari". Un'interpretazione magistrale che ha catturato l'attenzione della giuria e del pubblico, dimostrando creatività e impegno.

La competizione non si è limitata alla sfida individuale, ma ha coinvolto tutti i partecipanti, che sono stati suddivisi in otto squadre, rappresentando gli otto rioni del carnevale di Follonica, iniziato oggi. La vittoria di questa edizione è stata conquistata dal rione Zona Nuova, seguito dal Rione Chiesa al secondo posto e dal rione Capannino al terzo. Con quasi 50 iscritti provenienti dai circoli più prestigiosi d'Italia, la Coppa Carnevale di Pesca in Apnea ha confermato il suo status di evento di grande rilevanza nel panorama subacqueo nazionale. L'entusiasmo e la passione dimostrati dagli atleti, uniti alla spettacolare cornice offerta dal mare di Follonica, hanno reso questa competizione un momento indimenticabile per tutti i partecipanti e gli spettatori presenti.

foto di repertorio