Sport, arte e cultura nel fine settimana a Castiglione della Pescaia

Dal ciclismo al tennis, dalle opere di MOOR al Parco d'Arte di Lacquaniti, fino alla presentazione del romanzo di Giancarlo Lenzi e i playoff di hockey: un weekend ricco di eventi da non perdere.

Castiglione della Pescaia: Mentre continuano gli Interautostradali di ciclismo, la 44° edizione del Campionato italiano per dipendenti delle concessionarie autostradali, fino al 23 maggio le strade di Castiglione della Pescaia accoglieranno anche i ciclisti del Tuscany-trail provenienti da ogni parte del mondo per vivere un’avventura unica attraversando paesaggi mozzafiato, all’insegna della natura, dello sport e della scoperta del territorio toscano.

E domenica 25 tutti sui campi da Tennis di Castiglione della Pescaia per le finali e le premiazioni del torneo di tennis, maschile e femminile, che ha visto la partecipazione di 80 atleti iscritti.

Il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi, e la Diaccia Botrona, riserva naturale di Castiglione della Pescaia è anche quest'anno protagonista con un grande evento. Sabato alle 18:00, inaugura "Groundwave", la nuova opera site-specific di MOOR, al secolo Gianluca Balocco, al Museo della Casa Rossa Ximenes. GroundWave è un paesaggio vibrante da attraversare con la mente più che con lo sguardo, un viaggio introspettivo tra le atmosfere della Laguna Etrusca e i paesaggi mistici di Vetulonia. L'artista apre le porte del suo mondo sensoriale immersivo ospitando, in occasione dell'inaugurazione, tre creativi internazionali: Eros Pavel, artista cinese, Wang Yong e Chen Jin, designer visionari legati alle antiche tradizioni manifatturiere cinesi.

Sabato 24 alle 16:00 e domenica 25 alle 11:00 visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno, il Parco d'Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti, anch'esso luogo di sogno e di contemplazione.

Sabato alle 20:45, tutti al Casa Mora a tifare l'HC Castiglione. I biancocelesti della Blue Factor giocheranno la gara di ritorno dei playoff di A2 contro i Pumas Ancora Viareggio e puntano a conquistare la promozione in Serie A1.

Domenica 25 maggio ultimo appuntamento della rassegna “Primavera letteraria al MuVet”. Il Museo di Vetulonia ospitaGiancarlo Lenzi che presenta il suo primo romanzo “La vita cambia” edito nel 2024 da Extempora. Gian Carlo Lenzi è nato a Grosseto nel 1950. Dopo aver frequentato il Liceo Classico decide di scriversi all’Università di Siena, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. Dopo la laurea svolge attività di medicina generale fino alla pensione. Negli ultimi anni, in seguito ad un episodio che lo ha minato nel fisico ma non nello spirito, ha deciso di dedicarsi alle altre sue passioni tra cui la scrittura, la ricerca storica, lo studio della civiltà Etrusca. “La vita cambia”, narra le peripezie di Vel, etrusco di Vetulonia. Fatto prigioniero dai Siracusani nella battaglia di Cuma del 474 a.C. e divenuto schiavo, il protagonista riuscirà a riacquistare la libertà vincendo un’Olimpiade, ma l’invidia scatena l’odio e, in fin di vita, finisce sbalzato fuori in mare aperto dalla nave che lo trasporta. Grazie a mani pietose riesce a salvarsi e comincia il suo lungo viaggio di ritorno verso patria e casa, dove riuscirà infine a riunirsi alla famiglia. Il romanzo attraversa episodi della storia antica ben documentati e verificati, così come i luoghi dove il racconto si svolge. La prefazione è a cura del sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi.