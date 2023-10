Sport: 2° quadrangolare della solidarietà a Massa Marittima

Massa Marittima: Si terrà il prossimo sabato 07 ottobre a Massa Marittima il secondo Quadrangolare della Solidarietà tra 4 squadre delle associazioni cittadine. Il torneo, che si svolgerà preso la pista polivalente del Parco di Poggio, vedrà in campo la squadra della Pro Loco, dell’Avis, della Società dei Terzieri e della Massa Marittima Multiservizi srl che ha organizzato l’evento in vista della oramai imminente inaugurazione della nuova Farmacia Comunale.

Alle ore 15,30 il calcio di inizio per la Solidarietà sarà dato dal rappresentante dell’Amministrazione Comunale e così inizierà la seconda edizione del quadrangolare. Ai partecipanti sarà offerto un contributo per le attività volontaristiche e la consegna dei diplomi di partecipazione.

E’ un torneo di calcio che ha alla base un progetto di Solidarietà e Beneficenza dice un comunicato del Consiglio di Amministrazione della Massa Marittima Multiservizi srl composta dal Presidente Renato Vanni e dai Consiglieri Stefania Cionini e Giacomo Michelini – Oltre ad essere l’occasione per elargire un contributo economico all’associazione partecipante, per le proprie attività volontaristiche continua il comunicato, il Quadrangolare vuole testimoniare come la Massa Marittima Multiservizi srl intenda collaborare nel proprio territorio occupandosi del sociale. Il Quadrangolare si terrà alla vigilia dell’apertura della Farmacia Comunale prevista per la metà del mese di ottobre.