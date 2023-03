Splendido weekend a volare sul mare della Giannella

Monte Argentario: Il tipico bellissimo sabato di sole e mare dell’Argentario ha accolto i tanti partecipanti alle varie competizioni di "Foil" che hanno volato per tutta la giornata con le loro attrezzature sul golfo della Giannella, davanti ad un pubblico in ammirazione lungo tutta la spiaggia. Evento magistralmente organizzato dal Circolo Nautico e della Vela Argentario con la Società Canottieri Orbetello e dalla infaticabile Agnese Gargiulo Consigliera nazionale CKWI-FIV, un’idea nata quattro anni fa da lei e Fabio Andreuccetti, dipendente e giudice del CNVA e la domenica la premiazione presenti tante le autorità a distribuire i trofei i delegati dei Comuni di Monte Argentario e Orbetello Cinzia Fanciulli e Roberto Berardi, la Consigliera della Federazione Italiana Vela Antonietta De Falco, il presidente di Artemare Club Daniele Busetto, il presidente del Rotary Club di Monte Argentario Rodolfo Bassi, il direttore dell’albergo A Point Alfonso Mastropietro e il governatore della Confraternità delle Misericordie di Porto Santo Stefano Roberto Cerulli. Ha anticipare l’evento lo Stage di KiteFoil organizzato dalla Federazione Italiana Vela diretto dalla pluricampionessa olimpica Alessandra Sensini e dal coach Michele Leoni dedicato ai giovani del mondo dei foil. Grande l’impegno da parte dell’organizzazione del CNVA presieduto da Claudio Boccia, con il vicepresidente Maurizio Belloni in prima linea, per trasferire tutto l’occorrente per organizzare due campi di regata sul versante nord



Due i Comitati di Regata impegnati il primo presieduto da Maurizio Eric Iovino, assistito da Tommaso Barbieri e Andrea Sassoli, il secondo da Franco Pagliarani con Edo Stramazzo e Fabio Andreuccetti. Sabato sera tutti alla club house del CNVA per l'ottima cena preparata dallo Chef Fabio Visioni. Nella giornata di domenica in relazione al perdurante cattivo tempo non ci sono state prove e la manifestazione è proseguita con il party organizzato da Enza e Vincenzo titolari del ristorante Il Veliero e subito dopo la premiazione diretta dall’animatore dell’evento “King” Sergio Marcolini.

I vincitori: Wing Foil 1°, 2° e 3° Open, Andrea Beverino - Ludovica Parmeggiani – Alberto Cocchi, 1°e 2° femminile Elena Guazzaloca - Sofia Trentini, 1°, 2° e 3° U21 Andrea Gribaudo - Andrea Cucciniello - Leo Balestra, 1°e 2° Master Andrea Beverino - Alberto Cocchi, 1°, 2° e 3° Grand Master Marco Rebeggiano - Enrico Tonon - Stefano Alessandro Moris, Kitefoil 1°, 2° e 3° Open maschile Lorenzo Boschetto - Alessio Brasili - Flavio Ferrone, 1° e 2° femminile: Tiana Laporte - Gaia Falco 1°, 2° e 3° U21: Flavio Marx - Angelo Soli - Felice De Nicolò Saturnino 1°, 2° e 3° Master: Valerio Venturi, 1°, 2° e 3° Grand Master Mike Martin - Andreas Messerli - Giovanni Cardone, WASZP 1, 2° e 3° Ettore Botticini, Leonardo Perillo, Enrico Rodolfo Podestà, 1° femminile Martina Ciani Bassetti, 1° Master Enrico Rodolfo Podestà. Un mare di grazie agli sponsor A point Porto Ercole Resort e Spa, Fly Pubblicità, Antonio Petrone, TGC Team Global Consulting, il Gambero Rosso, Bar Lume, Fiocco Sas, Bar Giulia e Farmacia Paro Vidolin.





Dato il grande successo della manifestazione arrivederci sicuramente alla seconda edizione dell’Argentario Foil a marzo 2024, parola di Artemare Club che ricorda la storia italiana del Foil, il primo a credere nella possibilità di volare sull’acqua con un mezzo fu Enrico Forlanini pioniere nella storia della nautica per i suoi aliscafi che inizia a modellare dal 1898, il Foiling Awards che si tiene a Milano al Museo della Scienza e della Tecnica ha intitolato da quest’anno un trofeo a suo nome.