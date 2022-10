Spinelli: “Orgogliosi della scuola cani guida: passione, dedizione, innovazione”

Firenze: Orgoglio. Tanto orgoglio. Lo ripete più volte l’assessora alle politiche sociali della Toscana, Serena Spinelli, parlando della Scuola Cani Guida di Scandicci in festa per l’annuale open day.



“Siamo molto orgogliosi di avere questa scuola, l’unica pubblica in Italia – dice - . Siamo orgogliosi degli operatori che qui lavorano con passione e dedizione ma anche dell’affetto che le persone dimostrano per questa realtà, che diventa a suo modo anche elemento di comunità. Un aspetto altrettanto importante”. Se infatti – spiega - i cani vanno alle persone non vedenti, attorno al crescerli ed allevarli c’è la risposta di un gran pezzo di Toscana”.

E poi c’è la capacità di innovarsi, di stare sui temi e al passo con i tempi: cani guida, ma non solo. Alla scuola di Scandicci, che la Regione gestisce dal 1979 , si allevano infatti negli ultimi anni anche cani destinati ad altro. Ci sono quattro zampe che aiuteranno disabili che hanno difficoltà a muoversi e lo fanno aprendo e chiudendo per loro le porte, portando telefoni, raccogliendo oggetti od accendendo le luci di casa. Ci sono cani che saranno d’ausilio per terapie sanitarie, la cosiddetta pet-therapy, od attività ed educazione assistita destinati ad anziani o persone in difficoltà. Una nuova frontiera aperta nel 2007. Ci sono anche quattrozampe che si accomodano sui banchi di scuola, usati in programmi didattici per facilitare l’integrazione di alunni con disabilità: perché, spiegano, “abbaiando si impara”, si migliora l’autostima, si favorisce l’integrazione e si sensibilizza alla diversità, si impara ad autocontrollarsi e rispettare l’altro. La scuola di Scandicci sperimenta e assegna pure ausili tecnologici per migliorare la mobilità di chi non ci vede.

Se trovi un amico, trovi un tesoro. “E un animale – sottolinea ancora l’assessora Spinelli - può essere sicuramente un grande amico dell’uomo, se non il migliore. Di certo gli operatori della Scuola Cani Guida di Scandicci lavorano con una capacità di innovazione unica. I cani sono animali straordinari, dotati di una capacità di empatia incredibile, e c’è in questo luogo la capacità di andare a vedere cosa questi animali possono fare e regalare. Lo fanno nella pet-therapy, portando compagnia e sollievo agli anziani delle Rsa e negli ospedali. Lo fanno con chi ha difficoltà motorie”. “Tutte attività – conclude – di cui essere davvero orgogliosi”.