Spinelli: “In arrivo una settimana di analisi e confronto su grandi temi politiche sociali”

Firenze: "Diritto all'abitare, inclusione sociale, cooperazione: questa settimana dedicheremo un percorso di analisi e di confronto a queste tre grandi tematiche. Sarà un'occasione davvero importante per riflettere coralmente su tanta parte delle nostre politiche sociali, a partire dalla strategia e dalle azioni regionali, ma anche con uno sguardo più complessivo".

Così l'assessora regionale alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli anticipano l'avvio dei tre grandi appuntamenti in programma tra martedì 8 e venerdì 11 luglio: la giornata sul diritto all'abitare, martedì 8 al teatro di Fiesole, l'iniziativa sulla cooperazione sociale (giovedì 10 a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati) e la tre giorni su carcere, giustizia e inclusione sociale (da mercoledì 9 a venerdì 11 sempre a Palazzo Strozzi Sacrati).

"Il filo conduttore dei tre eventi - prosegue l'assessora - è chiaro: vogliamo riflettere sui diritti delle persone, specie di quelle più fragili, e rafforzare le azioni politiche e sociali affinché questi diritti possano essere concretamente garantiti. La qualità dell'abitare è un elemento fondamentale perché da essa dipende la qualità della vita e il tessuto di relazioni, la cooperazione sociale è un altro tassello prezioso, perché incide su servizi fondamentali, sotto il profilo sociale e sanitario ma anche in molti altri settori, configurando un modello di sviluppo che tiene insieme economia e solidarietà; infine, la dimensione del carcere e del periodo in cui si esegue una pena sono il banco di prova più delicato ed esposto delle attività di inclusione sociale Sarà quindi un percorso articolato e multidisciplinare che culminerà in un appuntamento speciale: la lectio magistralis di Margherita Cassano, Primo Presidente della Corte di Cassazione, in programma venerdì 11 al termine del convegno sul carcere”.

Vediamo insieme, in sintesi, le tre iniziative.

Martedì 8 luglio, Le politiche dell'abitare

Una giornata di confronto sulle politiche della casa in Toscana. È questo, in sintesi, il contenuto dell'iniziativa in programma martedì 8 luglio presso il teatro di Fiesole, Largo Piero Farulli 1. Il convegno, intitolato "Edilizia residenziale pubblica, housing e infrastrutture sociali" è stato organizzato con l'obiettivo di uno sguardo a largo spettro sulle politiche abitative toscane, con particolare attenzione all'edilizia residenziale pubblica.

La giornata si aprirà (ore 9.30 circa) con i saluti istituzionali del presidente della Regione Eugenio Giani, dell'assessora Spinelli, della sindaca di Fiesole Cristina Scaletti e della presidente di Anci Toscana Susanna Cenni. Seguiranno, distribuiti in varie sessioni, interventi di amministratori, tecnici, rappresentanti di sindacati, di realtà connesse alla tematica dell'abitare.

Informazioni e iscrizioni: https://www.regione.toscana.it/-/edilizia-residenziale-pubblica-housing-ed-infrastrutture-sociali

Giovedì 10 luglio: La cooperazione sociale in Toscana

L'iniziativa vuol essere un confronto a tutto campo su ruolo, caratteristiche, valore e prospettive del mondo della cooperazione sociale nel territorio toscano.

L'incontro si aprirà alle 9 con i saluti istituzionali del presidente della Regione Eugenio Giani e dell'assessora alle politiche sociali Serena Spinelli, seguiranno gli interventi di Federico Creatini, docente universitario, di Gianfranco Marocchi, direttore della rivista Impresa Sociale e di Letizia Ravagli, ricercatrice di Irpet. Quindi la tavola rotonda con la presenza dei rappresentanti del mondo cooperativo e delle organizzazioni sindacali firmatarie del Patto per il welfare toscano. Concluderà (alle 12 circa) l'assessora Serena Spinelli.

9- 11 luglio, convegno su carcere e inclusione sociale

“Carcere, inclusione, sociale, comunità: il sistema delle politiche regionali per la giustizia penale in Toscana”, questo il titolo dell'iniziativa organizzata dalla Regione insieme a Anci Toscana.

Sarà un confronto a 360 gradi sui temi del carcere, esecuzione panale e giustizia, con tutte le domande che vi sono correlate. Il convegno inizierà mercoledì 9 luglio, ore 9, con una prima giornata in cui verrà declinato il tema della giustizia, con sessioni dedicate alla giustizia di comunità e ripartativa, di cui si discuterà a partire dal libro “Oltre la vendetta” di Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze e del giornalista Edoardo Vigna.

Il pomeriggio di giovedì 10 (inizio ore 14) sarà invece dedicato al tema dell'inclusione sociale e dei diritti.

Nelle varie sessioni si alterneranno figure istituzionali, rappresentanti di associazioni e di organizzazioni sindacali, esperti, testimoni di progetti connessi alle tematiche trattate.

Tutto il lavoro svolto nei primi due giorni convergerà poi nella mattinata di venerdì 11 quando, dopo i saluti del presidente della Regione Eugenio Giani e dell'assessora Spinelli sarà possibile ascoltare la lectio magistralis di Margherita Cassano dal titolo “Giustizia, comunità, istituzioni territoriali, un dialogo aperto”. L'intervento dell'Alto Magistrato concluderà il convegno e questo percorso di incontri e approfondimenti sulle politiche sociali in Toscana.

Questo il link per iscriversi all'evento: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-carcere-inclusione-sociale-comunita-1432893175059