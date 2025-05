Spiaggia del Cannone a Orbetello, Monni: “Competenza del Comune, la Regione non è un paravento”

L'assessora regionale all'ambiente respinge le accuse sulla chiusura della spiaggia a Talamone, chiarendo che la sicurezza dell'area è responsabilità esclusiva del Comune di Orbetello e chiede trasparenza.

Firenze: "Ci sorprende e, francamente, ci preoccupa leggere ricostruzioni che chiamano in causa la Regione Toscana in merito alla chiusura della spiaggia del Cannone a Talamone. È bene essere chiari: la messa in sicurezza dell’area e la gestione della spiaggia sono competenze esclusive del Comune di Orbetello e la Regione Toscana non ha alcuna responsabilità né amministrativa né operativa sulla chiusura della spiaggia", a dirlo l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni, che prosegue: "La Regione non può essere usata come comodo bersaglio quando altri soggetti istituzionali non assumono le decisioni che competono loro".

A seguito di un sopralluogo cui ha preso parte anche il Genio Civile a supporto del Comune, è stato confermato che la frana interessa un versante su cui il Comune è già intervenuto in passato, con la posa di reti paramassi. Il movimento franoso risulta superficiale e riguarda materiale detritico. In occasione del sopralluogo è stato indicato con chiarezza al Comune di affidare una valutazione tecnica a un geologo per verificare il livello del dissesto e definire gli eventuali interventi. "Tocca quindi al Comune decidere sull’accessibilità dell’area e garantire le condizioni di sicurezza per i cittadini - aggiunge l'assessora - Il tentativo di scaricare sulla Regione responsabilità che non le competono è scorretto e pericoloso: non solo distorce la realtà, ma rischia di alimentare confusione tra i cittadini. Vogliamo anche ricordare che la Regione Toscana, storicamente, ha sostenuto con forza, anche economica, interventi di competenza comunale sul territorio di Orbetello e lungo tutta la costa. Questo perché crediamo nella leale collaborazione istituzionale e siamo sempre disponibili a fare la nostra parte, ma il sostegno non equivale alla sostituzione. Il nostro aiuto è responsabile, non dovuto. La competenza resta del Comune”.

“È troppo facile dare la colpa alla Regione quando le cose non funzionano – conclude Monni - ma la verità è semplice: la sicurezza delle spiagge è una competenza comunale. Noi continueremo a lavorare per tutelare e valorizzare il patrimonio costiero toscano, e siamo sempre pronti a dare una mano – come abbiamo fatto e continueremo a fare, ma non accetteremo che si giochi a spostare le colpe per convenienza politica. Le istituzioni meritano rispetto, e i cittadini meritano chiarezza. Chi governa i territori deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte”.