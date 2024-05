Spiagge sicure, via libera del Comune di Orbetello al servizio di salvataggio e soccorso

Orbetello: Il Comune di Orbetello stanzia 20mila euro per i servizi di salvataggio e soccorso sulle spiagge libere di Feniglia e Giannella che saranno effettuati, a partire dal 22 giugno 2024, dalla Croce Rossa comitato Orbetello Costa d'Argento e dalla Misericordia di Albinia con le stesse modalità del 2023.



L’Amministrazione comunale di Orbetello rende noto che ritiene opportuno predisporre quanto necessario all’attuazione dei servizi di salvataggio e soccorso, con le modalità operative adottate nell’annualità 2023, predisponendo lungo il litorale comunale un servizio pubblico di vigilanza e soccorso con appositi presidi di soccorso balneare, al fine di garantire la massima copertura attuabile per la sicurezza dei cittadini nelle spiagge libere ritenute di maggiore affluenza balneare in relazione al grado di fruizione e facile accessibilità degli arenili stessi.

Il servizio si svolgerà sulla spiaggia della Feniglia e di Giannella.

Il Comitato locale di Orbetello della Croce Rossa Italiana svolgerà il servizio lungo le spiagge libere di Feniglia ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica) nel periodo compreso tra il 22 di giugno e l'8 di settembre 2024 con orario 10.30/18.30. Durante la settimana di ferragosto il servizio verrà esteso anche nei giorni,14,15,16, agosto con calendario finale da definire a cura del Servizio di Protezione civile. La puntuale localizzazione dei presidi di soccorso balneare viene individuata nella spiaggia di Feniglia preferibilmente in corrispondenza del Varco n. 3, salvo diverse specifiche ubicazioni che potranno essere successivamente e direttamente concordate anche su proposta della CRI locale.

La Confraternita della Misericordia “Simone Crociani” di Albinia svolgerà il servizio lungo le spiagge libere di Giannella ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica) nel periodo compreso tra il 22 di giugno e l'8 di settembre 2024 con orario 10.30/18.30. Durante la settimana di ferragosto il servizio verrà esteso anche nei giorni,14,15,16, agosto con calendario finale da definire a cura del Servizio di Protezione civile. La puntuale localizzazione dei presidi di soccorso balneare viene individuata sulla spiaggia di Giannella in prossimità dell’area denominata “ex capannina” (50 m più a sud di questa). Diverse specifiche ubicazioni potranno essere successivamente direttamente concordate anche su proposta della Confraternita.

In totale il costo del servizio è pari a 20mila euro, 10mila che saranno stanziate alla Cri comitato Orbetello Costa d'Argento e 10mila alla Misericordia di Albinia.

«La Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d’Argento – sottolinea il presidente Michele Casalini - seguirà la prevenzione e la sicurezza della Spiaggia della Feniglia, sede di una importante riserva naturale dello Stato. Il Progetto “ Spiagge Sicure” 2024 prevede, da giugno a settembre, con il coordinamento del servizio del Capitano Angelo Galiberti per la CRI Costa d’Argento, pattugliamenti lungo i sei chilometri dell’arenile: sia nel tratto di pineta interna, soprattutto per i collegamenti, che per quanto attiene la sicurezza dei bagnanti, lungo la spiaggia».

«Cri Costa d’Argento – conclude il presidente - effettuerà questa attività anche con il supporto dei volontari che arrivano ad Orbetello e Monte Argentario per il servizio “ progetto vacanze e volontariato” e sono, quindi, provenienti da tutta Italia. Questi volontari vengono sistemati in alloggi di servizio per il personale di Croce Rossa Italiana con il supporto logistico nelle sedi a cura di Piera Casalini. Si ringrazia per la rinnovata fiducia il Sindaco di Orbetello, il consigliere delegato alla protezione civile e tutta la giunta municipale».