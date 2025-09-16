"Spiagge sicure", concluso il servizio della CRI in Feniglia
Orbetello: E' terminato domenica 14 settembre, il servizio spiagge sicure, che si svolge ogni anno sul litorale del Tombolo della Feniglia. La Croce Rossa Italiana - Comitato della Costa d'Argento, ringrazia il comune di Orbetello per essere stata incaricata di questo importante servizio preventivo.
«Nessuno può fare tutto, ma tutti possiamo fare qualcosa. Come ogni cosa che termina - dicono dalla segreteria della CRI Comitato Costa d'Argento -, porta con sé nuove esperienze vissute, nuove nozioni apprese, e altri ricordi da portarsi dietro».
(foto Piera Casalini)