Spiagge sicure a Castiglione della Pescaia con i cani bagnino della SICS

Sempre più sicuri sulle spiagge di Castiglione della Pescaia con i cani bagnino della SICS, la Scuola Italiana Cani Salvataggio.

Castiglione della Pescaia: Oltre alle postazioni di salvataggio già attive da anni che la domenica e nei giorni festivi garantiscono la sicurezza sulla spiaggia di Casetta Civinini a Punta Ala e quella delle Rocchette a Castiglione della Pescaia, i volontari della SICS in accordo con il Comune saranno operativi per la stagione balneare 2025 con i loro "cani bagnino" anche su due nuovi tratti di spiaggia libera sul litorale di Punta Ala dal Piastrone a Casetta Civinini, per aiutare chi ha difficoltà in mare proprio in quelle zone in cui la presenza del bagnino è limitata.

Ogni postazione, riconoscibile per la presenza di un ombrellone rosso e di volontari con maglietta bianca con su scritto "salvataggio", sarà dotata di cassette con materiale di primo soccorso e defibrillatore e sarà presidiata da una o due unità cinofile composte da cane e conduttore abilitato al salvataggio, in costante collegamento con gli altri presidi di salvataggio e con la Guardia Costiera. Il loro compito è quello di monitorare le condizioni del litorale, le mutazioni meteorologiche che potrebbero generare situazioni di pericolo, garantire l'attivazione di tutti gli strumenti e tecniche di intervento e salvataggio nel più breve tempo possibile.

«Da diversi anni collaboriamo con la SICS con grande piacere - afferma la sindaca Elena Nappi - ed ogni anno i nostri amici a quattro zampe sono sempre più apprezzati e benvoluti dai frequentatori delle nostre spiagge per la garanzia di sicurezza che danno, soprattutto in quelle zone della costa dove i presidi di salvamento sono meno presenti, per questo nella stagione 2025 abbiamo scelto la lunga spiaggia libera di Punta Ala, da Casetta Civinini al Piastrone, per attivare questo ulteriore servizio di salvaguardia. La tranquillità dei nostri bagnanti è da sempre una priorità di questa amministrazione, lo dimostrano questo servizio ma anche gli accordi sempre più importanti messi in atto con il consorzio degli stabilimenti balneari e l’approvazione del primo PUAD del comune di Castiglione della Pescaia, uno strumento fondamentale per la gestione e la valorizzazione del litorale, che mira a bilanciare lo sviluppo turistico con la tutela dell'ambiente e la fruizione pubblica delle spiagge».

Gli eroi a quattro zampe del salvataggio in mare sono pronti per affrontare la nuova stagione a Castiglione della Pescaia, e dare maggiore tranquillità ai tanti bagnanti che già stanno cominciando ad affollare le spiagge del litorale. Saranno operativi dal 6 luglio al 31 agosto ogni domenica e nel giorno di Ferragosto.

La Scuola Italiana Cani Salvataggio è una organizzazione di volontariato e protezione civile, dedita alla formazione di cani per il soccorso in mare che vengono impiegati nella sorveglianza delle spiagge durante la stagione balneare, in virtù di una pluridecennale collaborazione con la Guardia Costiera. I volontari, tutti muniti di brevetto operativo SICS e brevetto di Assistenti Bagnanti, sono impiegati in attività di sorveglianza e assistenza ai bagnanti accompagnati da un cane addestrato alle pratiche di soccorso e salvataggio sulle spiagge e in mare, in qualsiasi condizione meteo-marina e su ogni tipo di mezzo, dalla motovedetta all’elicottero. In oltre 30 anni di attività, le Unità Cinofile SICS hanno salvato la vita a centinaia di persone. Operano sulle spiagge del comune di Castiglione della Pescaia da cinque anni.