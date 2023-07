Spettacolo: torna “Certe Sere d’Estate”

Un programma fittissimo di appuntamenti per tutto il mese di luglio



Civitella Paganico: Torna “Certe sere d’estate” il programma estivo organizzato dal Comune di Civitella Paganico in collaborazione con le associazioni de territorio.

Teatro, cinema, tanta musica. In estrema sintesi saranno questi gli appuntamenti che intratterranno i presenti per tutto il mese di luglio, per ben sedici serate diffuse in maniera capillare in tutte le frazioni del comune, a testimonianza della volontà di valorizzare tutto il territorio comunale.

Ad inaugurare il calendario di appuntamenti sarà la proiezione del film Le meraviglie, di Alice Rohrwacher, inserito nella rassegna del Cinema sotto le Stelle.

Un programma dedicato soprattutto alla cultura e al divertimento, come sottolineato dal vicesindaco Lorenzo Rossi: “Ci tenevamo a organizzare soprattutto spettacoli musicali e concerti e siamo riusciti a farlo grazie alla disponibilità degli artisti, anche emergenti, che vivono quotidianamente o quasi il territorio. Per il teatro, così come gli anni scorsi, abbiamo chiesto aiuto alla compagnia comunale dei Sottosopra che da anni ci garantisce intrattenimento di qualità e divertimento durante tutto l'anno e ai quali va un sentito ringraziamento”.

Parte importante avrà anche la rassegna cinematografica poiché il Comune di Civitella Paganico partecipando alla scrittura del progetto “Prospettive 2.0” insieme a M.arte, Kansassiti ed Arci Comitato territoriale Grosseto, è riuscito a creare anche una commissione di dieci giovani under 35 residenti, domiciliati o collegati al territorio comunale, che nel giro di un mese ha seguito e creato dei percorsi formativi sull'organizzazione di proiezioni, tecniche cinematografiche, storia del cinema e comunicazione selezionando poi gli otto film da proiettare e presentare durante la rassegna, anche grazie alla neonata associazione Canguasti Teatrolab che ci ha aiutato nella gestione degli appuntamenti formativi.

“Questo progetto è stato fortemente sostenuto da me in prima persona - continua il vicesindaco Rossi – e da tutta la Giunta più in generale riconoscendolo come un elemento importante per il protagonismo giovanile e dopo il successo di anno scorso, anche se non siamo cresciuti molto sui numeri dei partecipanti attivi alla formazione, speriamo di riuscire ad allargarlo nei prossimi anni ad una commissione ancora più ampia per creare una rassegna ancora più coinvolgente per tutte le frazioni del comune, visto che ha trovato terreno fertile ed una vivace animazione giovanile che è stata da stimolo per tutti i partecipanti”.

“Abbiamo puntato molto sulla qualità degli spettacoli ma sempre in relazione al luogo e al contesto in cui si svolgeranno – aggiunge il Sindaco Biondi -. Invito tutti a partecipare attivamente agli eventi, perché saranno davvero imperdibili.”