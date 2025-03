Orbetello: La Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Orbetello e l'Associazione Oympia De Gouges in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna promuovono un'iniziativa finalizzata a coinvolgere la cittadinanza invitando allo spettacolo teatrale “Per una manciata di donne e terra” – La riforma agraria in Maremma nei racconti delle donne, con ingresso gratuito, che si svolgerà in data 7 marzo 2025 alle ore 17:30 presso la Sala Auditorium di Piazza Giovanni Paolo II, come da locandina allegata.

Lo spettacolo, a cura della compagnia teatrale ENSARTE, con i testi di Luciana Bellini e la regia di Martina Guideri è volto a ricordare le conquiste sociali, politiche, economiche delle donne ea riflettere sulla condizione femminile e sulle discriminazioni che ancora subiscono", termina la nota della Commissione Pari Opportunità e del presidente dell'Associazione Olympia De Gouges.