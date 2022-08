Spettacolo: "Mistero Buffo" al Parco Naturalistico Archeologico di Vulci

Domenica 28 agosto alle ore 18.00.



Vulci: Anche quest'anno il Parco di Vulci, in collaborazione con Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell'Etruria meridionale, Comune di Montalto di Castro, Comune di Canino, Enel, ha accolto il Teatro Studio, con due "classici": Medea (da Apollonio Rodio, Euripide e CHrista Wolf) che si è svolto il 27 luglio e Mistero Buffo (quattro scene tratte dal grande lavoro di Dario Fo) che si svolgerà il 28 agosto alle ore 18.00.

Una scelta particolare, coraggiosa, che esulerà per una volta dai miti e dall'epica classica, ma che non mancherà di ricondurci ad un mito, a noi ben più vicino, e all' umanità profonda, nascosta tra le righe dell'opera del grande giullare. Gli scenari che il Parco offre, rovine, "opere incompiute" ormai, di fascino assoluto, lasciano spazio all'immaginazione, evocano ambientazioni senza tempo, sono perfettamente in grado di suggerire allo spettatore ogni sorta di sfondo immaginativo. L'opera stessa oscilla e ci richiama ora ai tempi della vita e della predicazione di Gesù ora ai linguaggi e ai costumi medievali, ossia propri del teatro medievale, che si fonda sui Misteri e le Giullarate, ecco quindi che questi luoghi, ancora una volta, contribuiranno a dare forza e credibilità all'intervento teatrale. Come è nello spirito di tutti i progetti che uniscono il Teatro all'Archeologia, il pubblico potrà non solo visitare il Parco, ma avrà l'occasione di immergersi a lungo e godere della bellezza e della forza evocativa delle Rovine.