Spettacolo: I Teatranti alla Rocca Pisana

Domenica 6 agosto la compagnia scarlinese mette in scena “Qui va tutto all’incontrario”



Scarlino: La compagnia “I Teatranti” torna alla Rocca Pisana con una commedia in due atti di Italo Conti. Domenica 6 agosto il gruppo scarlinese alle 21.30 metterà in scena “Qui va tutto all’incontrario”, l’ingresso è libero. Un’altra serata da non perdere a Scarlino con una commedia divertente che ha già raccolto successi in tutta la provincia.

Ed ecco tutti i protagonisti: Siliano Campinoti, Fabio Fedeli, Veronica Vichi, Mimmo Rizzi, Marco Sinatti, Angela Ducci, Clara Brachini, Luciana Brunelli. Valentina Bugelli. La regia è affidata a Lanfranco Stefanelli.