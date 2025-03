Cultura Spettacolo di pupazzi in Biblioteca per la rassegna "Favole e Sogni" 7 marzo 2025

Un divertente spettacolo di pupazzi per il nuovo appuntamento presso la Biblioteca "Italo Calvino" di Castiglione della Pescaia per la rassegna "Favole e Sogni". Castiglione della Pescaia: Sabato 8 marzo, alle 16:00, la compagnia teatrale AnimaScenica presenta "Amelia, in volo per la libertà". È la storia di Amelia Eerhart, la prima pilota donna ad aver sorvolato l'oceano Atlantico in solitaria. Sarà un viaggio appassionante, un'emozionante avventura per far riflettere grandi e piccini sull'importanza di essere se stessi, andando oltre alle altrui aspettative e stereotipi.

