Spettacolo di danza con Odissea 2001 a Scarlino Scalo

Martedì 12 agosto 2025 alle ore 21.30 in piazza Gramsci a Scarlino Scalo torna il tradizionale appuntamento con la danza “Born to dance”. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

Scarlino: Prodotto da Odissea 2001, l’evento vedrà sul palco ballerini che proporranno coreografie di grande impatto scenico, unendo tecnica, passione ed energia in una serata dedicata alla danza in tutte le sue forme. L’iniziativa rientra nel calendario estivo degli appuntamenti pensati per animare il territorio e offrire momenti di intrattenimento di qualità a residenti e visitatori.

«Siamo felici di ospitare nuovamente uno spettacolo così coinvolgente – commenta il sindaco Francesca Travison –. La danza è un linguaggio universale capace di emozionare e di unire, e questa serata sarà un’occasione speciale per condividere cultura e bellezza nella nostra piazza».