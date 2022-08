Spettacolo. Cosa ci fa Sherlock Holmes nelle colline dell'alta Maremma?

Roccatederighi: Sabato 6 agosto 2022, alle ore 20:30, nel centro storico di Roccatederighi (GR), il mitico investigatore inglese condurrà una originale caccia all'assassino nel corso di una cena organizzata dalla Pro-Loco e dalla Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it), diretta dalla scrittrice maremmana Paola Alberti.



Una particolare cena conviviale in cui, tra un antipasto con crostini con verdure e quadratini di pasta sfoglia, un piatto di fusilli con speck e zucchine e uno di arista con arrosto di patate, tutti possono diventare investigatori e risolvere un caso di delitto, con premi speciali per i migliori “detective” della serata, prodotti tipici del territorio, foto d'autore della Maremma e libri gialli.

In scena gli attori Franco De Rossi, un travolgente Sherlock, e Carlo Emilio Michelassi, che si è formato alla scuola di Giorgio Albertazzi. La cena sarà servita all'aperto, al fresco della collina e tra gli alberi dell'antica Piazzetta Senesi, a Roccatederighi, all'insegna del divertimento, della buona cucina e della caccia al colpevole, in cui non mancheranno sorprese e colpi scena.

Prenotazione obbligatoria: tel. 0564 567244 o scrivendo a roccatederighi.proloco@gmail.com.